miércoles 24 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de junio de 2026 - 07:48
19

Colombia y Portugal disputan un partido clave rumbo a los dieciseisavos

En la previa de Colombia vs Portugal, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 27 de junio desde las 20:30 (hora Argentina) en el estadio Miami.

+ Seguir en
Colombia y Portugal disputan un partido clave rumbo a los dieciseisavos
BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 27 de junio, a partir de las 20:30 (hora Argentina), Portugal enfrenta a Colombia en el estadio Miami, por el duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo K del Mundial.

Lee además
El Suri Rugby Club va por el ascenso este sábado en Alto Comedero
Rugby.

Suri sueña con recibir a Australia en Jujuy: "Estamos haciendo todo para estar listos"
Fuerte reacción de Cristiano Ronaldo: ignoró una pregunta sobre Messi.
Deportes.

La fuerte reacción de Cristiano Ronaldo ante una consulta sobre Messi

La última fecha del Grupo K pondrá en juego los boletos a los dieciseisavos de final. Con la fase de grupos llegando a su fin, los cuatro seleccionados afrontarán una jornada decisiva en la que se definirán las posiciones finales de la zona y los equipos que seguirán en carrera en el Mundial 2026.
El camino a los dieciseisavos de final

Tras la fase de grupos, el equipo que finalice en la primera posición se medirá con el tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I, J. El segundo, en tanto, jugará frente al segundo del Grupo A. El rival del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su ubicación en la tabla de terceros y de la distribución definitiva de los clasificados.

Horario Colombia y Portugal, según país
  • Argentina: 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Suri sueña con recibir a Australia en Jujuy: "Estamos haciendo todo para estar listos"

La fuerte reacción de Cristiano Ronaldo ante una consulta sobre Messi

El mensaje de Lionel Messi en su cumpleaños que ilusionó a los hinchas de la Selección

Tres títulos y varios podios para Jujuy en el Nacional de tenis de mesa

Mundial 2026: Inglaterra empató 0 a 0 ante Ghana

Lo que se lee ahora
El posteo de Lionel Messi en su cumpleaños.
Deportes.

El mensaje de Lionel Messi en su cumpleaños que ilusionó a los hinchas de la Selección

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Cruzar a Bolivia desde Jujuy: Qué conviene comprar hoy y cómo está el cambio en la frontera
Jujuy.

Cruzar a Bolivia desde Jujuy: Qué conviene comprar hoy y cómo está el cambio en la frontera

Lanevada en Yala vista desde el aire video
Jujuy.

La nevada en Yala vista desde el aire: imágenes impactantes

Nevó en Jujuy: las increíbles imágenes de la nevada en Molulo video
Jujuy.

Nevó en Jujuy: las increíbles imágenes de la nevada en Molulo

Grave accidenteen Perico: una camioneta cayó a un canal 
Policiales.

Grave accidente en Perico: una camioneta cayó a un canal

Sorpresa total en Jujuy: nevó en las Lagunas de Yala y el paisaje se volvió blanco video
Jujuy.

Sorpresa total en Jujuy: nevó en las Lagunas de Yala y el paisaje se volvió blanco

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel