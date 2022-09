Colón: detuvieron al vicepresidente y al líder de la barra por apriete a los jugadores. 

La situación escaló a insultos y empujones, y el entrenamiento de ese día terminó suspendiéndose: los jugadores tampoco se entrenaron el día siguiente. La Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos comenzó una investigación de oficio y este lunes se dio un capítulo importante de la historia. Se realizaron 12 allanamientos (11 en la ciudad de Santa Fe y uno en Santo Tomé), que derivaron en la detención de siete personas (los dos dirigentes y cinco barras) además del secuestro de drogas y dinero en efectivo.

Según informó la Fiscalía Regional 1, en los operativos se secuestró gran cantidad de indumentaria oficial de Colón (sin uso y en las bolsas de fábrica); numerosos carnets de socios de la institución (que no eran de quienes los tenían en su poder); un arma de fuego y teléfonos celulares.

Apriete Horacio Darras, vicepresidente de Colón, está complicado. Twitter

Además, en uno de los allanamientos se encontró marihuana, y en otro cocaína. En ambas viviendas, también se secuestró dinero en efectivo. A raíz de eso, se dio intervención a la Justicia Federal. Por otra parte, también se secuestró una campera y un Renault Kwid, que serían de uno de los detenidos, y son de interés para la investigación.

El martes pasado, cerca de cuarenta barras fueron hasta el predio que el club posee a la vera de la autopista Santa Fe-Rosario y "pidieron hablar" con algunos futbolistas, a quienes habrían amenazado. La discusión, que por momentos fue muy tensa, no sólo incluyó un reclamo por el presente deportivo, sino también un pedido de dinero y ropa oficial del club.

Tras el hecho, la justicia llamó a declarar a los futbolistas Paolo Goltz, Ramón Ábila, Luis Miguel Rodríguez y Rafael Delgado, al entrenador Adrián Marini y al manager Mario Sciaqua; mientras que el dirigente Darrás, que hoy fue detenido, se presentó de manera espontánea.

El vicepresidente de Colón había negado vínculos con la barra

El vice del Sabalero había sido apuntado por el representante del Pulga Rodríguez y en los últimos días le respondió al empresario asegurando que era un mentiroso y que simplemente se encontró en “en el lugar equivocado a la hora equivocada” el día en que los barras irrumpieron en el predio de Colón para exigirle dinero y camisetas a los jugadores.

Darras explicó que “yo fui como siempre al predio, y cuando se pierde aún más. Viene uno de seguridad y me informa que estaba la barra en la puerta. En el instante que estaba caminando para el chalet de Primera, los barras vienen caminando e ingresaron, me puse a dialogar, pedían distintas cosas. 'Dame esto, necesitamos colaboración', dijeron. A mí no me amenazaron ni vi armas, y los jugadores dijeron que querían hablar”.

Y agregó que “ellos pidieron hablar con el Pulga, pidieron boludeces, nunca hablaron de plata, hablaban de colaboración, 'hay que ganar porque nos vamos a la B, dame una camiseta', esas cosas. Eran como 30 o 40, era imposible pararlos, había una sola persona en la puerta”.