Santa Cruz. Enrique Aguilar no pudo y perdió en el Campeonato Argentino de Boxeo Amateur

A jugar. Comienza en Jujuy un torneo interprovincial de bochas Sub 15 y Sub 23

Comenzó en Jujuy el Campeonato Argentino de Veteranos de bochas

¿Cómo se juega a las bochas?

Se puede practicar entre dos equipos opuestos que, mediante una serie de bochas diferenciadas entre sí como lisas y rayadas, dentro de un rectángulo rodeado de barandas o tablas (cancha), donde se pugnan por marcar puntos o tantos hasta llegar a una cantidad determinada que define el partido a favor de uno de ellos.

Los equipos obtienen los tantos mediante aquellas bochas que consiga colocar más cerca de una más pequeña bocha neutral llamada bochín, que la bocha más cercana del equipo contrario, una vez jugadas todas las bochas del juego o una vez que el equipo adversario se los otorgue mediante la conformidad de su capitán o del jugador en individual.

Termina una mano cuando el equipo que tenga una o varias bochas más cercanas al bochín se anotará tantos puntos como bochas superen a la más cercana del equipo rival. La cantidad de bochas será de cuatro por equipo si éste se compone de uno o dos jugadores (individuales o parejas) y de seis bochas para los partidos entre tercetos. En parejas y tercetos cada jugador utilizará únicamente dos bochas por cada juego.

Mientras un equipo no consiga que por lo menos una de sus bochas quede más próxima al bochín que la más cercana del rival, tendrá que insistir con las que le queden sin jugar, hasta agotarlas en el intento. Si no consiguiere su objetivo, se dice que no pudo quitar el tanto y entonces jugará el equipo rival el resto de sus bochas, tratando de acumular más tantos con ellas.

Si un equipo consigue quitar el tanto, corresponderá al otro tratar de recuperarlo. El partido finalizará cuando uno de los equipos alcance primero la cantidad de tantos que estipulen las reglamentaciones vigentes, o bien finalice el plazo de tiempo establecido en las bases del torneo, debiendo para ello jugarse todas las manos que fueran necesarias. Se entiende que en cada mano sólo uno de los equipos puede marcar tantos a su favor.