Comienzan los cuartos de final de la Copa Federación en Jujuy

Comienzan los cuartos de final de la Copa Federación

El fixture para esta jornada incluye los siguientes encuentros: Santa Clara vs. Sportivo Alberdi en La Quiaca a las 16:00, Tiro y Gimnasia de San Pedro vs. Talleres de Perico a las 17:00 en el Fortín de barrio Belgrano, Malvinas vs. General Belgrano en el estadio Líbero Bravo o Jesús Flores a las 16:00, y Defensores de Monterrico vs. Racing de Ojo de Agua en el estadio Antonio Berruezo desde las 17:00.