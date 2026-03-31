Con 100 jugadores, se disputó en Palpalá el 54° Abierto de Golf

Se disputó en Palpalá el 54° Abierto de Golf

El Palpalá Golf Tenis Club llevó adelante con éxito la edición 54 del Abierto de Golf en sus campos ubicados en la ciudad siderúrgica. El certamen se desarrolló entre el 27 y el 29 de marzo y reunió a un importante número de competidores.

La propuesta comenzó con una jornada de laguneada y continuó durante el fin de semana con la competencia oficial, consolidando una nueva edición de uno de los torneos tradicionales de la institución deportiva palpaleña en Jujuy.

Jugadores de varias provincias presentes El Abierto contó con la presencia de 100 jugadores, lo que volvió a confirmar la convocatoria y el crecimiento del certamen en la región. Del torneo participaron golfistas de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, representantes del Club de Golf La Esperanza y también jugadores locales.

Sebastián Soler fue el ganador en scratch En lo deportivo, el ganador de la categoría scratch fue Sebastián Soler, jugador de Jujuy y representante de Palpalá, quien se quedó con el primer lugar de la edición 54 del Abierto, una competencia con gran nivel y muy buena respuesta del público y de los deportistas.

Se disputó en Palpalá el 54° Abierto de Golf Se disputó en Palpalá el 54° Abierto de Golf Los resultados del Abierto de Golf Scratch: Sebastián Soler con 145 Golpes Categoría 0 a 9 Federico Nazario con 141 golpes

Javier Hinojo con 145 golpes

Juan soler con 72 golpes Categoría 10 a 16 Yamil Manzur con 143 golpes

Ricardo Bracamonte con 144 golpes Categoría 17 a 24 Nicolás Rojas con 137 golpes

Juan Martearena con 143 golpes Categoría 25 al mas López Bustos con 141 golpes

Pablo Quinteros con 142 golpes

Categoría Damas: 1- Alejandra Voss con 147 golpes

Mariela Scramoncin con 158 golpes

Pre Senior: Jose Hinojo con 148 golpes

Super Senior: Pedro Gelid con 139 golpes

Long Drive Caballero: Sebastián Soler

Long Drive Damas: Gabriela Lokman

Aproach Caballeros: Daniel Mendez

Aproach Damas: Rosario Cornejo

Laguneada: Méndez, Massa y Pantaleón con 53 golpes

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