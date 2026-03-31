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31 de marzo de 2026 - 17:26
Deportes.

Con 100 jugadores, se disputó en Palpalá el 54° Abierto de Golf

El Palpalá Golf Tenis Club realizó con éxito la edición 54 del Abierto de Golf que ganó Sebastián Soler.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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Se disputó en Palpalá el 54° Abierto de Golf 

El Palpalá Golf Tenis Club llevó adelante con éxito la edición 54 del Abierto de Golf en sus campos ubicados en la ciudad siderúrgica. El certamen se desarrolló entre el 27 y el 29 de marzo y reunió a un importante número de competidores.

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Jugadores de varias provincias presentes

El Abierto contó con la presencia de 100 jugadores, lo que volvió a confirmar la convocatoria y el crecimiento del certamen en la región. Del torneo participaron golfistas de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, representantes del Club de Golf La Esperanza y también jugadores locales.

Sebastián Soler fue el ganador en scratch

En lo deportivo, el ganador de la categoría scratch fue Sebastián Soler, jugador de Jujuy y representante de Palpalá, quien se quedó con el primer lugar de la edición 54 del Abierto, una competencia con gran nivel y muy buena respuesta del público y de los deportistas.

Se disputó en Palpalá el 54° Abierto de Golf
Se disputó en Palpalá el 54° Abierto de Golf

Se disputó en Palpalá el 54° Abierto de Golf

Los resultados del Abierto de Golf

  • Scratch: Sebastián Soler con 145 Golpes

Categoría 0 a 9

  • Federico Nazario con 141 golpes
  • Javier Hinojo con 145 golpes
  • Juan soler con 72 golpes

Categoría 10 a 16

  • Yamil Manzur con 143 golpes
  • Ricardo Bracamonte con 144 golpes

Categoría 17 a 24

  • Nicolás Rojas con 137 golpes
  • Juan Martearena con 143 golpes

Categoría 25 al mas

  • López Bustos con 141 golpes
  • Pablo Quinteros con 142 golpes
  • Categoría Damas: 1- Alejandra Voss con 147 golpes
  • Mariela Scramoncin con 158 golpes
  • Pre Senior: Jose Hinojo con 148 golpes
  • Super Senior: Pedro Gelid con 139 golpes
  • Long Drive Caballero: Sebastián Soler
  • Long Drive Damas: Gabriela Lokman
  • Aproach Caballeros: Daniel Mendez
  • Aproach Damas: Rosario Cornejo
  • Laguneada: Méndez, Massa y Pantaleón con 53 golpes

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