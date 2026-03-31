Con 100 jugadores, se disputó en Palpalá el 54° Abierto de Golf

El Palpalá Golf Tenis Club llevó adelante con éxito la edición 54 del Abierto de Golf en sus campos ubicados en la ciudad siderúrgica. El certamen se desarrolló entre el 27 y el 29 de marzo y reunió a un importante número de competidores.
El Abierto contó con la presencia de 100 jugadores, lo que volvió a confirmar la convocatoria y el crecimiento del certamen en la región. Del torneo participaron golfistas de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, representantes del Club de Golf La Esperanza y también jugadores locales.
Sebastián Soler fue el ganador en scratch
En lo deportivo, el ganador de la categoría scratch fue Sebastián Soler, jugador de Jujuy y representante de Palpalá, quien se quedó con el primer lugar de la edición 54 del Abierto, una competencia con gran nivel y muy buena respuesta del público y de los deportistas.
Los resultados del Abierto de Golf
Scratch: Sebastián Soler con 145 Golpes
Categoría 0 a 9
Federico Nazario con 141 golpes
Javier Hinojo con 145 golpes
Juan soler con 72 golpes
Categoría 10 a 16
Yamil Manzur con 143 golpes
Ricardo Bracamonte con 144 golpes
Categoría 17 a 24
Nicolás Rojas con 137 golpes
Juan Martearena con 143 golpes
Categoría 25 al mas
López Bustos con 141 golpes
Pablo Quinteros con 142 golpes
Categoría Damas: 1- Alejandra Voss con 147 golpes
Mariela Scramoncin con 158 golpes
Pre Senior: Jose Hinojo con 148 golpes
Super Senior: Pedro Gelid con 139 golpes
Long Drive Caballero: Sebastián Soler
Long Drive Damas: Gabriela Lokman
Aproach Caballeros: Daniel Mendez
Aproach Damas: Rosario Cornejo
Laguneada: Méndez, Massa y Pantaleón con 53 golpes