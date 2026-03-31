martes 31 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de marzo de 2026 - 16:00
Liga Profesional

Con dos tantos, Argentinos Juniors derrotó a Aldosivi en su casa

Todo lo que dejó el duelo entre Aldosivi y Argentinos Juniors: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

Se posterga el partido entre Aldosivi y Argentinos Juniors
BsAs (DataFactory)
Con dos tantos, Argentinos Juniors derrotó a Aldosivi en su casa
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 7 del Torneo del Apertura, el Bicho fue contundente frente a un rival que no logró abrir el marcador en el Mundialista de Mar del Plata. Iván Morales fue quién abrió la ventaja para Argentinos Juniors en el minuto 28 del primer tiempo, mientras que Román Riquelme no perdonó al portero rival para liquidar el resultado del partido en el minuto 37 de la misma etapa.

Lee además
san lorenzo recibira a estudiantes por la fecha 13

San Lorenzo recibirá a Estudiantes por la fecha 13
por la fecha 13, barracas central recibira a sarmiento

Por la fecha 13, Barracas Central recibirá a Sarmiento

Un momento destacado del partido fue el gol de Román Riquelme en el minuto 37 del primer tiempo. Después de recibir una asistencia desde la derecha de Hernán López Muñoz, el defensor la colocó al palo derecho y abajo. ¡Imposible para el arquero!

La figura del encuentro fue Román Riquelme. El defensor de Argentinos Juniors fue importante debido a que convirtió 1 gol y despejó 2 balones peligrosos.

Otro de los futbolistas clave en el Mundialista de Mar del Plata fue Brayan Cortés. El arquero de Argentinos Juniors tuvo un gran rendimiento frente a Aldosivi debido a que atajó 3 disparos.

El entrenador de Aldosivi, Israel Damonte, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Axel Werner en el arco; Guillermo Enrique, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo y Emanuel Iñíguez en la línea defensiva; Federico Gino, Franco Leys y Alan Sosa en el medio; y Alejandro Villarreal, Nicolás Cordero y Agustín Palavecino en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Nicolás Diez se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Brayan Cortés bajo los tres palos; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto en defensa; Alan Lescano, Federico Fattori y Nicolás Oroz en la mitad de cancha; y Hernán López Muñoz, Iván Morales y Emiliano Viveros en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Nicolás Ramírez.

El Tiburón recibirá a Estudiantes (RC) en la próxima jornada, mientras que el Bicho recibirá a Banfield en el estadio Diego Armando Maradona.

Cambios en Aldosivi
  • 45' 2T - Salieron Alan Sosa por Martin Garcia y Nicolás Cordero por Junior Arias
  • 54' 2T - Salieron Emanuel Iñíguez por Lucas Rodríguez y Alejandro Villarreal por Rodrigo Márquez
  • 70' 2T - Salieron Agustín Palavecino por David Juárez, Iván Morales por Tomás Molina y Emiliano Viveros por Lautaro Giaccone
Amonestados en Aldosivi:
  • 29' 1T Agustín Palavecino (Conducta antideportiva) y 1' 2T Martin Garcia (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Argentinos Juniors
  • 75' 2T - Salieron Sebastián Prieto por Claudio Bravo y Alan Lescano por Gino Infantino
  • 83' 2T - Salió Hernán López Muñoz por Lucas Gómez
Amonestados en Argentinos Juniors:
  • 32' 1T Francisco Álvarez (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 32' 2T Claudio Bravo (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

San Lorenzo recibirá a Estudiantes por la fecha 13

Por la fecha 13, Barracas Central recibirá a Sarmiento

Talleres se enfrentará ante Boca Juniors por la fecha 13

Tigre se enfrenta ante la visita Independiente Riv. (M) por la fecha 13

Se enfrentan Lanús y Platense por la fecha 13

Lo que se lee ahora
Bolivia con Irak por un lugar en el Mundial 2026 video
Deportes.

A qué hora juega Bolivia con Irak por un lugar en el Mundial 2026

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Bolivia con Irak por un lugar en el Mundial 2026 video
Deportes.

A qué hora juega Bolivia con Irak por un lugar en el Mundial 2026

Famosa mexicana criticó a Cazzu
Espectáculos.

La estrella de México que atacó a Cazzu: "La fulana hizo mucho escándalo"

Foto Policiales Jujuy.
Policiales.

Barrio Coronel Arias: un niño cayó en un pozo de 6 metros de profundidad y quedó internado

Selección Argentina.
Deportes.

Hoy juega la Selección Argentina vs Zambia: horario y posible formación

Gato perdido en Jujuy.
Jujuy.

Buscan a un gato perdido en Bajo La Viña: ofrecen $500.000 de recompensa

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel