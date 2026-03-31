Con dos tantos, Argentinos Juniors derrotó a Aldosivi en su casa

Por la fecha 7 del Torneo del Apertura, el Bicho fue contundente frente a un rival que no logró abrir el marcador en el Mundialista de Mar del Plata. Iván Morales fue quién abrió la ventaja para Argentinos Juniors en el minuto 28 del primer tiempo, mientras que Román Riquelme no perdonó al portero rival para liquidar el resultado del partido en el minuto 37 de la misma etapa.

Un momento destacado del partido fue el gol de Román Riquelme en el minuto 37 del primer tiempo. Después de recibir una asistencia desde la derecha de Hernán López Muñoz, el defensor la colocó al palo derecho y abajo. ¡Imposible para el arquero!

La figura del encuentro fue Román Riquelme. El defensor de Argentinos Juniors fue importante debido a que convirtió 1 gol y despejó 2 balones peligrosos.

Otro de los futbolistas clave en el Mundialista de Mar del Plata fue Brayan Cortés. El arquero de Argentinos Juniors tuvo un gran rendimiento frente a Aldosivi debido a que atajó 3 disparos.

El entrenador de Aldosivi, Israel Damonte, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Axel Werner en el arco; Guillermo Enrique, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo y Emanuel Iñíguez en la línea defensiva; Federico Gino, Franco Leys y Alan Sosa en el medio; y Alejandro Villarreal, Nicolás Cordero y Agustín Palavecino en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Nicolás Diez se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Brayan Cortés bajo los tres palos; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto en defensa; Alan Lescano, Federico Fattori y Nicolás Oroz en la mitad de cancha; y Hernán López Muñoz, Iván Morales y Emiliano Viveros en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Nicolás Ramírez.

El Tiburón recibirá a Estudiantes (RC) en la próxima jornada, mientras que el Bicho recibirá a Banfield en el estadio Diego Armando Maradona.

Cambios en Aldosivi

45' 2T - Salieron Alan Sosa por Martin Garcia y Nicolás Cordero por Junior Arias

54' 2T - Salieron Emanuel Iñíguez por Lucas Rodríguez y Alejandro Villarreal por Rodrigo Márquez

70' 2T - Salieron Agustín Palavecino por David Juárez, Iván Morales por Tomás Molina y Emiliano Viveros por Lautaro Giaccone

Amonestados en Aldosivi:

29' 1T Agustín Palavecino (Conducta antideportiva) y 1' 2T Martin Garcia (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Argentinos Juniors

75' 2T - Salieron Sebastián Prieto por Claudio Bravo y Alan Lescano por Gino Infantino

83' 2T - Salió Hernán López Muñoz por Lucas Gómez

Amonestados en Argentinos Juniors:

32' 1T Francisco Álvarez (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 32' 2T Claudio Bravo (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

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FUENTE: BsAs (DataFactory)