Condenaron a los asesinos de Federico Martín Aramburu: recibieron penas de 26 y 19 años. 

Tras más de once horas de deliberación, el Tribunal en lo Penal de París condenó este viernes a 26 años de prisión a Loïk Le Priol, declarado culpable del asesinato del ex Puma Federico Martín Aramburu, ocurrido en 2022.

El Tribunal en lo Penal de París sentenció este viernes, tras más de once horas de deliberación, a 26 años de prisión a Loïk Le Priol , quien fue hallado culpable del asesinato del ex Puma Federico Martín Aramburu , ocurrido en 2022.

Por su parte, Romain Bouvier recibió una condena de 19 años de cárcel por intento de homicidio , de acuerdo con L’Équipe. El jurado no consideró probadas la premeditación ni la legítima defensa y también descartó que existiera un trastorno mental. En su pedido, la Fiscalía había reclamado una pena de 27 años .

La causa por el asesinato de Federico Martín Aramburu , exjugador de Los Pumas, tuvo este 25 de septiembre su jornada decisiva ante la Justicia francesa. El exrugbier argentino, de 42 años, fue asesinado de diez disparos en el bulevar Saint-Germain de París , en la madrugada del 19 de marzo de 2022, tras un enfrentamiento que había comenzado en un bar del Barrio Latino .

La Justicia francesa dio a conocer las penas contra los tres acusados por el crimen de Aramburu. Loïk Le Priol, señalado como responsable de los disparos mortales, fue condenado a 26 años de prisión, un año menos de los 27 que había solicitado la fiscalía, luego de que el tribunal descartara la existencia de premeditación. Por su parte, Romain Bouvier, quien también abrió fuego contra el exrugbier, recibió una pena de 20 años.

Los dos hombres habían integrado el Groupe Union Défense (GUD), una organización estudiantil de ultraderecha que fue disuelta en 2024. La tercera acusada, Lyson Rochemir, ex pareja de Le Priol, fue absuelta del cargo de complicidad en el intento de asesinato, aunque fue condenada por obstrucción a la justicia. Deberá cumplir tres años de prisión, con 30 meses de suspensión.

La noche del crimen

La noche había comenzado de manera diferente. Aramburu había viajado a la capital francesa junto a su amigo y excompañero de Biarritz, el neozelandés Shaun Hegarty, para presenciar el duelo entre Francia e Inglaterra por el Seis Naciones. En la madrugada, ambos se instalaron en la terraza del bar Le Mabillon para celebrar un acuerdo comercial, sin saber que allí también estaban Le Priol, Bouvier y otras personas.

Con el paso de las horas, el consumo de alcohol derivó en insultos y provocaciones entre ambos grupos, hasta que se produjo una pelea. Los empleados de seguridad intervinieron y consiguieron que los dos rugbiers se retiraran del establecimiento.

De acuerdo con la acusación, sin embargo, Le Priol y Bouvier no dieron por terminado el enfrentamiento y fueron tras ellos en un Jeep, conducido por Rochemir, entonces pareja de Le Priol.

La reconstrucción del ataque realizada durante el juicio estableció que Bouvier disparó cuatro veces y dos de los proyectiles alcanzaron a Aramburu. Minutos después, Le Priol llegó al lugar y efectuó otros seis disparos. Cuatro impactaron contra el argentino y dos de ellos le provocaron heridas mortales. De acuerdo con la investigación, Aramburu se encontraba desarmado.

En sus declaraciones ante la Justicia, Le Priol admitió haber causado la muerte de Aramburu, aunque sostuvo que lo hizo para defenderse. Bouvier, en tanto, reconoció haber utilizado su arma y disparado, pero negó que su objetivo hubiera sido matar. Los abogados defensores cuestionaron la existencia de una preparación previa del ataque y argumentaron que ambos actuaron en un contexto de temor luego del enfrentamiento.

El pasado de los acusados también ocupó un lugar central en el proceso. Le Priol y Bouvier habían estado vinculados al GUD, una organización estudiantil de ultraderecha, y ya contaban con antecedentes judiciales. De acuerdo con Le Monde, ambos fueron condenados en 2022 por una agresión ocurrida en 2015 contra un exdirigente de la agrupación.

Le Priol, de 32 años, además había integrado la Marina francesa, de la que posteriormente fue apartado. Tanto él como Bouvier estuvieron más de cuatro años bajo prisión preventiva hasta el inicio del juicio, que comenzó el 7 de septiembre y se desarrolló durante tres semanas.

Durante el juicio, Shaun Hegarty, el amigo que acompañaba a Aramburu aquella madrugada, reconstruyó con crudeza los momentos posteriores al ataque. Su testimonio permitió conocer cómo vivió la escena y cuáles fueron las últimas palabras del exjugador de Los Pumas antes de morir.

“El señor Le Priol le disparó y vació su cargador. Veo a Federico caer sobre los cubos de basura y tumbarse en la calle. Para que te hagas una idea de lo aturdido que estoy, pienso que tiene que levantarse para que podamos irnos a casa. Sus últimas palabras fueron: ‘Shaun, llama a la policía, me voy a morir’”.