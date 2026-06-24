Croacia y Ghana, cara a cara por un lugar en los dieciseisavos de final

El duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo L del Mundial se jugará el próximo sábado 27 de junio a las 18:00 (hora Argentina).
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El duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo L del Mundial se jugará el próximo sábado 27 de junio a las 18:00 (hora Argentina).
Tras la fase de grupos, el equipo que finalice en la primera posición se medirá con el tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I, J. El segundo, en tanto, jugará frente al segundo del Grupo A. El rival del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su ubicación en la tabla de terceros y de la distribución definitiva de los clasificados.
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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