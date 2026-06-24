Croacia y Ghana, cara a cara por un lugar en los dieciseisavos de final

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo L del Mundial se jugará el próximo sábado 27 de junio a las 18:00 (hora Argentina).

La última fecha del Grupo L pondrá en juego los boletos a los dieciseisavos de final. Con la fase de grupos llegando a su fin, los cuatro seleccionados afrontarán una jornada decisiva en la que se definirán las posiciones finales de la zona y los equipos que seguirán en carrera en el Mundial 2026. El camino a los dieciseisavos de final Tras la fase de grupos, el equipo que finalice en la primera posición se medirá con el tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I, J. El segundo, en tanto, jugará frente al segundo del Grupo A. El rival del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su ubicación en la tabla de terceros y de la distribución definitiva de los clasificados.

Horario Croacia y Ghana, según país Argentina: 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas © 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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