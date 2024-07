Darío Benedetto se fue de Boca: "El mejor club del mundo"

Darío Benedetto rescindió con Boca Juniors y se despidió de la institución , en un contexto donde el delantero Xeneize no estaba en consideración del cuerpo técnico, logró un acuerdo y se desvinculó del club. “El mejor club del mundo”, posteó hace minutos en sus redes sociales.

El ex jugador de Gimnasia de Jujuy tuvo su segunda etapa en el Xeneize , aunque no con el mismo rendimiento que en la primera. Hoy firmó la rescisión de “mutuo acuerdo” con la dirigencia, ya que tenía vínculo con boca hasta diciembre de este 2024.

En sus dos etapas como jugador de Boca, Benedetto disputó 172 partidos, anotó 71 goles y consiguió 6 títulos. “Queremos agradecer a Darío por su profesionalismo y dedicación durante su tiempo en nuestra institución, y le deseamos muchos éxitos en sus próximos desafíos”, agregó el texto dl club.

El mensaje de Darío Benedetto

“Hoy me despido del mejor club del mundo, el club de mis sueños”, escribió el futbolista en la carta de despedida que el delantero de 34 años publicó en sus historias de Instagram. “Simplemente dejarles un mensaje a ustedes, los hinchas, que estuvieron en las buenas y malas”.

Darío Benedetto Darío Benedetto.

“Voy a estar toda la vida agradecido por el cariño que me dieron y es por eso que van a estar siempre en mi corazón”, siguió. “Hoy me despido para siempre como jugador, más no como hincha, a partir de ahora soy uno más de ustedes”.

“Gracias a las dirigencias que estuvieron en distintas ocasiones manejando el club porque cada una de ellas me hicieron vestir la camiseta más linda del mundo. Gracias a todos ustedes hoy soy quien soy, les mando un abrazo bostero y los abrazo a todos”, cerró.

Benedetto jugó su último partido formal con la camiseta azul y oro el pasado 21 de abril cuando ingresó en el segundo tiempo del triunfo 3-2 sobre River Plate en el Superclásico que se disputó en Córdoba, correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Liga.

Embed - Darío Benedetto - Goles & Asistencias - 2023/24

