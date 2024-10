De qué se trata la sanción a Franco Colapinto en la Fórmula 1 y por qué pasó

El piloto argentino de Williams recibió una sanción de 10 segundos , lo cual no alteró su posición final en el duodécimo lugar ; sin embargo, la Federación Internacional del Automóvil ( FIA ) posteriormente le descontó dos puntos en su Superlicencia , lo que podría costarle una fecha de competencia.

La Superlicencia es equivalente a un permiso de conducir para los pilotos de F1 . Al igual que deben completar 300 kilómetros al volante de un auto de F1 o acumular 40 puntos en categorías inferiores ( Nota del Redactor: los puntos aumentan en valor a medida que suben de nivel), también se les asigna un puntaje por ciertas maniobras en la pista. Dependiendo de la gravedad y el impacto de la acción, se les añaden puntos de penalización , y si un piloto alcanza 12 puntos en el transcurso de un año (no necesariamente calendario), deberá perderse una carrera de la temporada.

El plazo de Colapinto expira el 27 de octubre de 2025 . Si durante ese tiempo suma otros 10 puntos , se verá obligado a detenerse en una carrera. Sin embargo, es importante señalar que, hasta el momento, el joven de 21 años de Buenos Aires aún no tiene asegurada su permanencia como piloto titular en la próxima temporada. De lograr ese puesto, tendrá que considerar este asunto.

El argentino recibió esa medida por su acción en el sobrepaso a Liam Lawson en el GP de México.

¿Quiénes le impusieron la sanción a Franco Colapinto?

Los comisarios deportivos de la competencia son los responsables de imponer sanciones conforme al Código Deportivo Internacional (considerado la guía del automovilismo), específicamente en su artículo 38.3. La FIA implementa este tipo de medidas con el objetivo de establecer límites en el comportamiento de los pilotos en la pista y fomentar la reflexión sobre su conducta deportiva en caso de ser penalizados.

Una vez que se cumple la sanción, los puntos de penalización se eliminan y se reinician en cero. Sin embargo, ausentarse de una carrera debido a esta situación es considerado sumamente grave en la categoría máxima. Esto se debe a que se enfoca en la conducta deportiva en la pista y, aunque se aplica dentro de la jerarquía del automovilismo, como en la F1, puede representar una mancha en la trayectoria del piloto, arriesgando su posición como titular.

Otros casos en los que se aplicó esta sanción

Este mecanismo se implementó tras una suspensión que sufrió Romain Grosjean en 2012, luego de provocar un accidente en el Gran Premio de Bélgica. Este año, Kevin Magnussen (Haas) enfrentó una sanción similar a la de Colapinto por un roce con Pierre Gasly (Alpine) en Italia: 10 segundos de penalización y 2 puntos en su Superlicencia. El piloto noruego acumuló 12 puntos, lo que le impidió competir en Azerbaiyán, y su auto fue pilotado por Ollie Bearman, un miembro de la academia de Ferrari, que suministra motores al equipo estadounidense. La sanción impuesta al danés fue un evento sin precedentes, ya que ningún corredor había enfrentado esta penalización bajo este sistema antes.

Ahora bien, ¿Qué criterios utilizaron las autoridades para sancionar a Colapinto? “Colapinto intentó sobrepasar a Lawson por el lado exterior en la primera curva. Sin embargo, no estaba completamente alineado con él en el vértice y al salir, lo que le negaba el ‘derecho’ a espacio en la pista. Lawson se defendió de manera contundente hasta salir de la curva 1, manteniéndose en la pista y dejando el espacio suficiente para que Colapinto continuara desde la salida de la curva 1 hasta la curva 2, aunque finalmente Colapinto terminó saliéndose de la pista”, se detalló en el comunicado de la FIA.

Franco Colapinto no estuvo de acuerdo con la sanción recibida.

“Ambos coches estaban en una línea comprometida al acercarse a la curva 2, Colapinto más. Lawson dejó espacio a Colapinto en el vértice de la curva 2. Colapinto mantuvo la potencia, lo que lo obligó a abrirse a la salida de la curva 2 y lo hizo colisionar con el alerón delantero de Lawson”, agregaron.

“Aunque los comisarios consideran que la mayor parte de esta secuencia fue una lucha limpia, el hecho de que Colapinto forzara la situación cuando no era capaz de completar el adelantamiento en ninguna de las curvas significa que fue el principal culpable de la colisión”, concluyó el comisariato.

Franco expresó su insatisfacción con la decisión y argumentó que “no estoy totalmente de acuerdo”, en una conversación con F1TV. Asimismo, se ocupó de establecer una comparación entre lo sucedido y el incidente entre Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren) en Austin.

“Creo que es algo parecido a lo que pasó con Lando (Norris) y Max (Verstappen) en Austin", dijo el piloto argentino.

“Creo que es algo parecido a lo que pasó con Lando (Norris) y Max (Verstappen) en Austin. Es uno de esos casos donde el que está adentro te empuja fuera de la pista. Yo estaba, creo, ligeramente por delante en el vértice y él frenó sobre el polvo y se fue largo y me empujó fuera. Y luego rompió el alerón delantero solo”, sostuvo Franco.

Para concluir, Colapinto criticó a los comisarios por la sanción de 10 segundos, argumentando que fue penalizado debido a que el vehículo de Lawson experimentó una fractura en la parte frontal de su auto. “Creo que está más relacionado con lo que le pasó a Liam que rompió su alerón delantero, que no es mi culpa, y ellos se fijaron más en esa consecuencia. Por eso me penalizaron con diez segundos. Creo que los comisarios no deberían mirar la consecuencia de lo que pasó después del pequeño incidente”, concluyó.

“Honestamente, le di espacio en la curva 2 y él trajo mucha velocidad también, más de lo que esperaba”, fue el primer comentario del piloto neozelandés en diálogo con la cadena Sky Sports.

Colapinto apuntó contra los comisarios por su penalización de 10 segundos.

“Traté de salir de él, pero sólo agarró la rueda. No es realmente su culpa o algo por el estilo. Fue un incidente torpe”, agregó ante la consulta de la periodista a cargo de las notas que se realizan en el paddock luego del Gran Premio.

“Intenté dejarle espacio en la curva 1, luego le dejé mucho espacio en la 2, pero obviamente llevaba mucha velocidad y, en ese momento, cuando vi la velocidad que llevaba intenté frenar y salir de ahí, pero me quedé sin espacio”, culminó.

Es importante señalar que Franco logró reducir la diferencia con el neozelandés en varias vueltas previas. Cuando se acercó a menos de un segundo, pudo utilizar el DRS (Sistema de Reducción de Arrastre), que permite el movimiento del alerón trasero del auto para facilitar los adelantamientos, mejorando la entrada de aire y aumentando la velocidad para superar a su oponente. Colapinto se posicionó detrás de Lawson y, al notar un espacio por el lado externo, colocó su Williams FW 46 al lado del Racing Bulls del piloto oceánico al llegar a la primera curva.

Aunque se observa que el auto del argentino se encuentra más allá de los límites de la pista, esto ocurrió porque su oponente realizó un giro más amplio, lo que llevó a esa acción por parte del joven de Pilar. Al entrar en la segunda curva, Colapinto quedó por delante de Lawson, quien sufrió daños en su alerón delantero izquierdo. Se trató de una maniobra de carrera que no justifica la pérdida de dos puntos en la Superlicencia. En el caso reciente mencionado por Franco, Norris recibió una sanción de 5 segundos, a pesar de que ambos autos también excedieron los límites de la pista.

Cabe recordar que Franco durante varias vueltas anteriores redujo la diferencia con el neozelandés.

Es comprensible que la FIA se preocupe por la seguridad y trate de establecer límites en la pista, pero las maniobras atrevidas, los duelos directos y el esfuerzo por adelantar a un oponente son pilares fundamentales del automovilismo. Estos momentos representan uno de los picos emocionales de una carrera, al igual que las salidas. Esto puede resultar en que los pilotos se muestren reacios a arriesgarse, considerando las sanciones previas, lo que podría influir negativamente en su empeño por realizar adelantamientos.