Definición de la Zona A de la Primera Nacional: reducido y descensos

Este sábado se definió la Zona A de la Primera Nacional , que cerró su fase de liga con importantes sorpresas y definiciones de cara al Reducido, que otorga el segundo ascenso a la Primera División del fútbol argentino.

Fútbol. Todo lo que se define en la última fecha de la Primera Nacional: final, reducido y descenso

Deportivo Madryn se consagró como la gran revelación del campeonato , al arrebatarle el primer lugar a Atlanta, que había dominado la primera parte del torneo pero sufrió una caída estrepitosa en la recta final.

Con 16 victorias, 12 empates y 6 derrotas, el equipo del sur del país alcanzó los 60 puntos y terminó en la cima de la Zona A, asegurando su lugar en el Reducido. Ahora, deberá esperar rival para disputar la clasificación a Primera .

Atlanta, que había dominado durante gran parte de la fase regular, terminó segundo con 59 unidades, seguido por Tristán Suárez con 52 puntos, y Gimnasia y Tiro de Salta con 51. Estos tres equipos contarán con ventaja deportiva en la fase de eliminación y podrán definir como locales.

San Miguel, que cerró con 50 puntos y culminó 5to, deberá esperar los resultados de la Zona B para saber a quien enfrenta ( puede ser Gimnasia de Jujuy). Mientras tanto, San Martín de Tucumán (49), Deportivo Maipú (48) y Patronato (48) también se aseguraron su lugar en el Reducido, pero tendrán que jugar todos sus partidos fuera de casa. En caso de empatar, quedarán eliminados.

Colegiales fue el equipo que quedó a un punto de meterse en la pelea por el ascenso, mientras que varios equipos se despidieron de la lucha, entre ellos Racing de Córdoba, Los Andes, Güemes y Quilmes. Estos equipos no lograron dar el salto y terminaron en posiciones intermedias sin opciones de clasificación.

Por otro lado, Arsenal (34) y Alvarado (33) fueron los equipos que descendieron directamente a la B Metropolitana y el Federal A, respectivamente. El conjunto marplatense tenía una última chance de salvarse, pero no pudo ante Arsenal, que ya estaba descendido y le propinó una contundente derrota por 5-0 en la última jornada.