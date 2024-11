Deschamps, técnico de Francia, dejó a Kylian Mbappé otra vez fuera de la lista

La estrella de los galos quedó al margen de la citación con su seleccionado para jugar contra Israel e Italia.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, fue excluido de la lista de convocados por el entrenador Didier Deschamps para los próximos encuentros de Francia en la Liga de las Naciones, contra Israel e Italia. Esta es la segunda convocatoria seguida en la que el capitán de los Bleus no está presente.

Sin embargo, a diferencia de la anterior en octubre, el jugador no presenta ningún inconveniente físico, al menos oficialmente. "Es mejor así", explicó Deschamps durante una rueda de prensa luego de revelar la lista de convocados para la selección de Francia.

Mbappé, afuera nuevamente de la convocatoria con Francia. El técnico de Francia afirmó que habla con Kylian Mbappé A continuación, ofreció más detalles: “Tuve conversaciones con él, pero no voy a entrar en eso. Puedes tener información o no, hablo directamente con Kylian. Puede que no estemos de acuerdo con ciertos temas, pero eso es todo. Es mi responsabilidad tomar las decisiones. Lo hice en esta reunión. Lo repito una vez más: porque es mejor así".

Al preguntarle al entrenador si esta había sido la elección más complicada que ha tenido que hacer desde que se hizo cargo, contestó: “Solo tomo decisiones difíciles. He tomado varias veces decisiones importantes y difíciles, lo que quieras. Detrás de cada jugador también hay un ser humano. Cuando hago listas para una competición, no solo hago feliz a la gente. Es mi responsabilidad es tomar las decisiones. Repito, es mi responsabilidad, me hago cargo cada vez de tomar decisiones más o menos duras”.

Kiki podría estar atravesando uno de sus momentos más complicados desde su inclusión en la FFF. En septiembre pasado, el arquero Mike Maignan lo criticó por su actitud durante el débil inicio ante Italia en la Nations League: en una entrevista con L'Equipe, se informó que el arquero del Milan “criticó en el vestuario el comportamiento de algunos de sus compañeros”. Vestuario convulsionado en Francia por la no citación de Mbappé. Maignan, quien llegó primero a los vestuarios, se mostró “desanimado” por el rendimiento del equipo y “particularmente molesto por ciertas conductas”. Fue por eso que esperó hasta que todos los jugadores estuvieran presentes para expresar su fuerte frustración. Por su parte, el capitán Mbappé prefirió mantenerse callado. La situación de Mbappé empeoró unos días después, cuando Deschamps decidió dejarlo en el banquillo durante el partido contra Bélgica (victoria 2-0) y solo lo hizo ingresar en los últimos minutos. Aunque tuvo dos ocasiones, un disparo cruzado que pasó cerca del palo y otro remate que fue detenido fácilmente por el arquero Casteels, la figura del Real Madrid no logró anotar. Según destacaron los reportes de RMC Sports, los espectadores en el estadio Groupama de Lyon no dudaron en abuchear al delantero. En una charla posterior, Deschamps comentó: “Marcará goles, tranquilos. Con él siempre seremos más fuertes. Estoy convencido de que en un mes estará mejor. Con nosotros asume plenamente su papel de capitán, incluso cuando no juega. No tengo ninguna preocupación con Kylian”. No obstante, a medida que pasaban los días, la situación empeoró. "Es mejor así", declaró Deschamps tras la exclusión de Mbappé de la lista de convocados en Francia. Ibrahima Konaté, colega de Mbappé, se pronunció en su favor ante las críticas, llegando a calificar de “bizarros” los abucheos del público. “Las críticas son proporcionales a la atención que genera. A donde vaya, todo gira en torno a él, es comprensible que sea difícil de manejar”. Y agregó: “No es fácil lo que está viviendo. Si hubiese tal expectativa alrededor de mí, no sé si habría aguantado. Él lo ha conseguido y lo seguirá haciendo. Se pudo haber bloqueado psicológicamente. Me gustaría mucho hablar con él sobre eso”. Hace algunas semanas, surgió otro escándalo: Mbappé se vio envuelto en “un secreto mundo de fiestas privadas y veladas organizadas especialmente para clientes VIP en Suecia”. El breve viaje de Kiki junto a su compañero de selección, Nordi Mukiele, se convirtió en el centro de una inquietante investigación, en la que apareció un “conserje de lujo” que fue identificado por el periódico sueco Expressen como Marco D., de 33 años, quien “se encargó de toda la logística”. El portal sueco detalló la labor de estos individuos, quienes son responsables de organizar los desplazamientos de varias celebridades internacionales. Deschamps dejó otra vez a Mbappé fuera de los convocados. “En la práctica, esto significa que a las celebridades se les sirve de todo. Puede tratarse, por ejemplo, de vuelos privados, hoteles, transportes, reservas en restaurantes y mesas en discotecas populares a las que se invita a varias mujeres jóvenes como acompañantes. A las chicas no les pagan, pero se les promete una fiesta gratis con estrellas mundiales”. Eso no fue lo único, ya que el exjugador del PSG (quien ganó un juicio millonario contra su exclub) se vio envuelto en controversias después de pasar algunos días en Estocolmo. La prensa local lo señala como presunto involucrado en un caso de abuso sexual.

