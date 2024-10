Edinson Cavani renovó con Boca Juniors hasta el 2026

Al ser consultado sobre la chance de obtener títulos en el Xeneize sostuvo: “Fue uno de los grandes objetivos que me puse el día que llegué al club y me duele no poder haberlo logrado todavía”. Por último, dejó un mensaje para los hinchas de Boca.

“¿Qué les podría decir? Gracias por todo lo que me dan, por todo lo que me han dado desde el primer día que me tocó llegar acá, incluso antes de venir también ya me lo demostraban. Voy a dar el máximo para que las cosas se puedan lograr, lo tengo muy claro y creo que ellos también”, continuó Edinson.

“Me entregaré al máximo desde donde me toque para que podamos lograr objetivos importantes y podamos festejar todos juntos. Es mi deseo más grande y sigannos acompañando porque queda todavía mucho por dar”, cerró.

Boca anunció la renovación de Edinson Cavani: hasta cuándo tendrá contrato

Este viernes, Boca anunció una de las noticias más esperadas por los hinchas: Edinson Cavani renovó su contrato. El delantero uruguayo tenía ciertas dudas, pero estampó la firma y hubo una gran repercusión en las redes sociales.

Con una foto firmando su nuevo contrato, el Xeneize hizo el anuncio en sus redes sociales y revolucionó a los hinchas. “¡Edi 2026! Edinson Cavani extendió su vínculo con Boca hasta diciembre 2026″, escribieron

