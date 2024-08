Impactante.. El difícil momento de Jorge Juárez y su familia previo al partido de Gimnasia de Jujuy El pasado jueves 1º de Agosto el volante del Lobo atravesó un dificil momento previo al partido del domingo contra Tristán Suárez.





El difícil momento de Jorge "Tucu" Juárez

El jueves pasado, Jorge "Tucu" Juárez, jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, y su familia fueron víctimas de un accidente automovilístico. Una pareja completamente alcoholizada los chocó desde atrás, dejando solo daños materiales y un gran susto, pero afortunadamente, ambas familias resultaron ilesas.

"Fue un fin de semana complicado. Tuve un accidente el 1º de agosto junto a mi señora y mi hija. Dos inconscientes completamente alcoholizados me chocaron de atrás. Podríamos haber perdido la vida, gracias a Dios mi nena se encuentra bien," declaró Juárez visiblemente afectado. "No sabía cómo iba a estar psicológicamente para el partido, pero no me lo quería perder por nada. Le dije a Matías Modolo que quería jugar, que necesitaba hacerlo."

A su vez, el respaldo de sus compañeros de equipo fue crucial para Juárez. Desde el momento del accidente, recibió mensajes de apoyo, "Mis compañeros me apoyaron todo el tiempo. Ese mismo día, luego del accidente, me mandaron mensajes después de enterarse. Al primero que le avisé fue a Axel Abet, fue un momento muy desesperante, y no sabía a quién más llamar" destacando el apoyo que recibió por parte de todos los integrantes del club y sus familias.

