El fuerte reclamo de las jugadoras de la Selección Argentina con AFA

Varias jugadoras anunciaron que no continuarán en la Selección y expresaron que "se necesitan mejoras" y que sean de una vez valoradas.

La desigualdad entre el fútbol femenino y masculino en Argentina sigue siendo un tema de no acabar y las jugadoras no se callan más. Integrantes de la Selección Argentina Femenina expresaron su descontento con la situación actual en AFA y exigen mejoras para las futuras generaciones.

Sabemos que el fútbol femenino en nuestro país ha ido de lucha en lucha, no podemos olvidar el "queremos ser escuchadas" en 2018 cuando jugaban la Copa América en Chile para visibilizar la falta de apoyo. Con muy poca ayuda pero mucho esfuerzo propio, lograron clasificar a un Mundial 12 años después y hacer el primer gol en una copa del mundo.

Hoy esos reclamos se refuerzan y con acciones difíciles para las jugadoras que por motivos argumentados, no coinciden en seguir representando al país cuando la institución que las representan, no las apoyan ni valoran.

Los posteos de las jugadoras de la Selección Argentina

Lorena Benítez y Julieta Cruz (Boca Juniors), volante y lateral del conjunto argentino, manifestaron su enojo y anunciaron que se estarán ausentes en esta fecha FIFA por diferentes motivos. Las dos deportistas coincidieron en vestir la camiseta es lo mejor que hay pero que "también es lindo que valoren nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lorena Benitez (@benitez.lorena4)

En los comentarios "Lolo" es contundente y agrega: "Dejo a mis hijos, mi familia , mi club (BOCA JUNIORS) ,mi trabajo, para ir a un lugar (AFA) donde no nos valoran como deportistas, donde no nos pueden dar lo básico?"

En conclusión dejó en claro "De mi parte, decido no seguir dando la cara , poniendo el pecho por personas que solo aparecen para la foto. Por personas que NO LES INTERESA que NUESTRO FUTBOL FEMENINO CREZCA. Decido no seguir siendo PARTE DEL RETROCESO."

La defensora Julieta Cruz de la misma forma que Lorena, publicó que no será parte de esta convocatoria de cara a los amistosos con Costa Rica, encabezada por el entrenador Germán Portanova.

"Se necesitan mejoras en la selección argentina femenina de fútbol y no hablo solo desde lo económico, hablo de entrenar y tener un almuerzo, un desayuno. No un sanguchito de fiambre con una banana…", escribió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juli Cruz (@cruzjulieta81)

