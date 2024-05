El impresionante cambio físico de Wanchope Ábila que sorprendió a todos

Wanchope Ábila.jpg

El ex-Boca viene entrenando duro, haciendo boxeo en su tiempo libre y con una alimentación sana. “Me noto mucho mejor y también me estoy cuidando con las comidas“, contó el goleador en el podcast de Juan Pablo Varsky, sobre su condición.

Hace días en esa entrevista, Ramón Ábila hizo referencia a su cuerpo y también contó que lo habló con otro delantero, con quien se siente identificado: “Lo hablé con Pratto: nuestra espalda es mucho más ancha, nuestro cuerpo es una parte ósea que da a la gordura”, le comentó.

"No tenemos un cuerpo estilizado a lo que se espera de un jugador de fútbol", agregó.

Qué dijo Wanchope sobre las críticas por su peso

“Jugaba y organizaba los días para irme a Córdoba a ver a mis hijas y a mis amigos, a disfrutar de mi tiempo. Porque lo canalizaba por ese lado, era mi escape. Lo hablaba, pero me reflejaba en el cuerpo porque la ansiedad me hacía aumentar de peso y no estar bien físicamente y así daba ventaja“, contó sobre lo que le sucedió en su reciente paso por Colón.