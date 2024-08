El increíble error de Conmebol al publicar la lista de jugadores de Boca

Boca volvió a enfrentar problemas con la lista de buena fe para la Copa Sudamericana . Esta vez, para el partido contra Cruzeiro en los octavos de final, el sitio web oficial de la Conmebol mostró una lista en la que no figuraba Milton Giménez , uno de los nuevos refuerzos del Xeneize .

Boca se prepara para jugar ante Cruzeiro por la Copa Sudamericana.

No obstante, una de estas alteraciones no estaba reflejada y el nombre del exdelantero de Banfield no aparecía en la publicación de la Conmebol. En cambio, se encontraban enlistados jugadores como Nicolás Valentini, quien ha sido excluido debido a un conflicto con la directiva desde hace tiempo, y Lucas Blondel, quien se encuentra lesionado. También aparecían Ezequiel Fernández, transferido al fútbol árabe, y Norberto Briasco, que ha sido cedido a préstamo a Gimnasia.