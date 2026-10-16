El Kun Agüero reveló quién sería el DT de Independiente si gana Nakis

La incursión del Kun Agüero en la política de Independiente suma nuevos capítulos. A pocos meses de las elecciones presidenciales previstos para el 13 de diciembre , el ex jugador brindó más precisiones sobre su respaldo a Luciano Nakis, quien encabeza la Lista Roja.

Además, el exdelantero del Manchester City dio a conocer quién sería su principal apuesta para el área futbolística: Gabriel Milito , a quien señaló como su candidato para asumir la dirección técnica del equipo. “ Nosotros queremos que el técnico sea Milito , pero hoy está trabajando. Si él está de acuerdo, lo iremos a buscar en diciembre ”, expresó el Kun durante una entrevista con Radio Continental.

El entrenador se encuentra al mando de las Chivas de Guadalajara , donde tiene vínculo vigente hasta junio de 2027, con la posibilidad de prolongarlo por un año más. Pese a ese compromiso contractual, Agüero mantiene la expectativa de convencerlo para que se sume a su iniciativa y se convierta en el conductor futbolístico de Independiente.

Aunque el exjugador dejó en claro que no ocupará un puesto oficial dentro de la dirigencia, sino que brindará apoyo desde afuera como asesor en asuntos internacionales, también evidenció su interés en involucrarse en las decisiones deportivas y administrativas del club. “ Estoy muy metido y lo vuelvo loco a Luciano planificando lo mejor para el club . Estamos muy bien. A mí no me gusta vender humo. Lo primero que hay que hacer es ordenar la estructura, gestionar bien el club. Se vienen muchas cosas importantes desde los juveniles ”, detalló.

En ese sentido, también se refirió a cómo pretende revertir las dificultades financieras de la institución. Aseguró que su participación permitirá conseguir nuevos ingresos, aunque remarcó la importancia de administrar los recursos con prudencia. “Marcas por mi lado van a venir, le dije a Nakis que esté tranquilo. Hay muchas deudas y hay que ver con qué nos encontramos. Esos recursos hay que saber utilizarlos, no es tirar la guita por tirar porque después quedás en bolas y es lo mismo de antes”, advirtió.

Más adelante, explicó que su acercamiento a Nakis respondió a una decisión meditada y no a una simple casualidad: “Me decidí primero porque lo conozco desde hace años. Convencerme a mí no es fácil y cuando charlamos conectamos muy bien las ideas y nos entendimos perfecto. Vi que él también quiere lo mejor para el club". Para despejar dudas sobre sus intenciones personales, recordó: "Quiero estar, estoy muy activo. De Independiente no necesito ningún beneficio. Puse plata con amor".

En el tramo final, Agüero les dejó un pedido a los hinchas de cara a las elecciones: “Les pido a los socios que nos acompañen con su voto, porque creemos que nuestro proyecto es lo que el club necesita y queremos recuperar su confianza. Siento un cariño enorme por ellos, tengo muchos amigos de Independiente y llevo al Rojo en el corazón”.

Nakis busca incorporar a Bertoni a su proyecto

La conformación de la Lista Roja podría anunciar una nueva incorporación de peso en las próximas horas. El propio Luciano Nakis manifestó públicamente su intención de sumar a Daniel Bertoni, otra figura histórica de Independiente.

“Me encantaría que sea parte de mi lista. Tengo un cariño especial, como a las demás glorias del club. Bochini está con otra gente (NdR: participará en la lista de Gastón Gaudio) pero puede hacer lo que quiera en el club", sostuvo en Continental.

Las palabras sobre una posible incorporación de Bertoni cobran importancia en medio de las versiones que señalan que el histórico referente de Independiente podría retirar su candidatura a presidente por Auténticos Rojos para integrarse al equipo de Luciano Nakis.

Si finalmente se concreta su llegada, no implicaría un acuerdo formal entre las dos agrupaciones, sino una decisión individual de Bertoni que fortalecería la propuesta electoral de Nakis, quien cerró su declaración con una frase contundente: "Ser presidente es mi sueño de toda la vida, hay potencial. Me preparé para este momento. Adquirí experiencia en AFA. Las ofertas de sponsoreo son por cuatro años, en lo inmediato contamos con el flujo de dinero que vamos a necesitar”.