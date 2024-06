El Kun Agüero reveló que está cerca de volver al fútbol: de qué se trata. 

Mientras Agüero y Coscu, observaban una de las finales de NBA entre Boston Celtics y Dallas Mavericks, el streamer le consultó al ex Independiente si sería entrenador en un futuro pero no dudó en responder y llamó la atención en las redes sociales que volvieron tendencia su respuesta.

image.png

El Kun confesó que “la realidad es que estoy pensando que me voy a meter en un club de fútbol, como dueño. No voy a decir qué club, pero creo que está en camino eso. Me gusta poder administrar, ayudar al club, progresar y armar un buen equipo, un buen staff. Me gusta más poder ver que un club crezca bien”.