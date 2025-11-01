sábado 01 de noviembre de 2025

1 de noviembre de 2025 - 17:37
Homenaje.

El nuevo microestadio de Santa Fe se llamará "Alejandra Locomotora Oliveras"

La Legislatura de Santa Fe aprobó por unanimidad el proyecto que bautiza el futuro micro estadio del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) con el nombre de Alejandra “Locomotora” Oliveras.

Por  Verónica Pereyra
Alejandra Locomotora Oliveras

Lee además
La Locomotora Oliveras falleció tras sufrir un ACV.
Santa Fe.

La Justicia habilitó la cremación de la Locomotora Oliveras
La Locomotora Oliveras fue seis veces campeona del mundo y rompió un récord Guinness. (Foto: @locomotoraok)
Debate.

¿Es Alejandra Locomotora Oliveras la mejor deportista jujeña de la historia?

Alejandra Oliveras, seis veces campeona mundial de boxeo, falleció el 28 de julio pasado. Su legado trasciende el deporte: fue un ejemplo de disciplina, superación y compromiso con la comunidad, promoviendo la igualdad de oportunidades y el deporte como herramienta de transformación social.

El proyecto, impulsado por el senador Julio “Paco” Garibaldi, resalta que la denominación del estadio no solo reconoce su trayectoria en el ring, sino que también busca inspirar a futuras generaciones de deportistas y jóvenes a perseguir sus sueños con esfuerzo y perseverancia.

image

Así será el microestadio del CARD

El nuevo estadio forma parte del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) y debe estar finalizado antes de septiembre de 2026, fecha de inicio de los Juegos Odesur. Este evento reunirá en la provincia a más de 4.000 deportistas de 15 países.

El micro estadio se construirá en la ciudad de Santa Fe como parte de las obras preparatorias para los Juegos Suramericanos 2026. Tendrá una capacidad aproximada de 3.500 espectadores y contará con infraestructura de última generación, destinada a albergar disciplinas olímpicas bajo techo, además de servir como espacio para actividades culturales, recreativas y educativas.

image

La denominación del estadio con el nombre de Alejandra “Locomotora” Oliveras busca, además de reconocer su trayectoria, “inspirar a futuras generaciones a luchar por sus sueños y transformar su realidad”, tal como expresó el legislador Garibaldi.

Con esta iniciativa, la provincia de Santa Fe reafirma su compromiso con el deporte como un espacio de identidad, memoria y desarrollo social, y rinde homenaje a una de sus figuras más emblemáticas, cuya historia de esfuerzo y dedicación seguirá motivando a las nuevas generaciones.

Temas
