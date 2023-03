El Tata Martino se refirió a su posible llegada a Boca

El mandato de Hugo Ibarra como entrenador de Boca finalizó el martes por la tarde. Antes del partido entre la Selección y Curazao, Chicho Serna apareció frente a los medios para comunicar la partida del Negro . La clasificación en la Copa Argentina no alcanzó. A su vez, la serie de resultados y actuaciones pobres, fueron factores determinantes para que no pudiera sostener su puesto.

Cuando le preguntaron en el programa partidario Puro Boca, el Tata Martino respondió: "No es algo que me haya planteado, llegado el momento si es necesario me lo voy a plantear”. Y añadió: "Vamos a ver si ocurre".