domingo 24 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de agosto de 2025 - 07:25
B Nacional

Por la fecha 28 de la zona A, Deportivo Maipú recibirá a Los Andes

Toda la previa del duelo entre Deportivo Maipú y Los Andes. El partido se juega en el estadio Dep. Montecaseros hoy a las 15:30 (hora Argentina). Será arbitrado por Maximiliano Macheroni.

Deportivo Maipú vs Los Andes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

Deportivo Maipú recibe hoy a Los Andes, a las 15:30 (hora Argentina) en el estadio Dep. Montecaseros, por la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional.

Lee además
en vivo: empate 0-0 en el segundo tiempo entre almirante brown y gimnasia (j)

EN VIVO: Empate 0-0 en el segundo tiempo entre Almirante Brown y Gimnasia (J)
colegiales y patronato terminaron sin goles

Colegiales y Patronato terminaron sin goles

Así llegan Deportivo Maipú y Los Andes

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Deportivo Maipú en partidos de la Primera Nacional

Deportivo Maipú buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Gimnasia y Tiro. Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 5 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Los Andes en partidos de la Primera Nacional

Los Andes venció en casa a Quilmes por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2, ha empatado 1 y perdido 1. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 2 en su arco.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 20 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó con un marcador 3-0 a favor de Los Andes.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Maximiliano Macheroni.


Fechas y rivales de Deportivo Maipú en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 29: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 32: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 33: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Los Andes en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 29: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 32: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 33: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar
Horario Deportivo Maipú y Los Andes, según país
  • Argentina: 15:30 horas
  • Colombia y Perú: 13:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: Empate 0-0 en el segundo tiempo entre Almirante Brown y Gimnasia (J)

Colegiales y Patronato terminaron sin goles

Dep. Morón vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la zona B de la Primera Nacional

Mitre (SE) recibirá a San Telmo por la fecha 28 de la zona B

Por la fecha 28 de la zona B se enfrentarán Chaco For Ever y Agropecuario Argentino

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy visita a Almirante Brown para recuperar la punta: hora, TV y formaciones

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

viento norte 
Tiempo.

Alerta amarilla en Jujuy por vientos de más de 50 km por hora: en qué zonas

Candela Vetrano y Andrés Gil.
Espectáculos.

Candela Vetrano rompió el silencio tras el escándalo de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez

En contramano por Ruta 9.
Imprudencia.

Manejaba un taxi en contramano con más de 2 gramos de alcohol en sangre

Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes
Espectáculos.

Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes

Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy visita a Almirante Brown para recuperar la punta: hora, TV y formaciones

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel