Por la fecha 28 de la zona A, Deportivo Maipú recibirá a Los Andes

Deportivo Maipú recibe hoy a Los Andes, a las 15:30 (hora Argentina) en el estadio Dep. Montecaseros, por la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional.
Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.
Deportivo Maipú buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Gimnasia y Tiro. Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 5 goles y ha marcado 3 a sus rivales.
Los Andes venció en casa a Quilmes por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2, ha empatado 1 y perdido 1. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 2 en su arco.
El último juego entre ambos en este torneo fue el 20 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó con un marcador 3-0 a favor de Los Andes.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Maximiliano Macheroni.
