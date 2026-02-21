sábado 21 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de febrero de 2026 - 20:10
Liga Profesional

EN VIVO: Banfield y Newell`s arrancan su duelo: 0-0 por la fecha 6 del Apertura

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Banfield vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Las estadísticas del encuentro entre Banfield y Newell`s del Apertura:

  • Tiros al arco: Banfield (2) VS Newell`s (2)
  • Fouls cometidos: Banfield (8) VS Newell`s (9)
  • Tarjetas Amarillas: Banfield (2) VS Newell`s (1)
  • Tiros Libres: Banfield (2) VS Newell`s (0)

La previa del encuentro entre Banfield y Newell`s por Torneo Apertura 2026 :

Lee además
en vivo: comenzo el partido entre dep. riestra y huracan: 0-0 en el inicio

EN VIVO: Comenzó el partido entre Dep. Riestra y Huracán: 0-0 en el inicio
platense derroto 1-0 a barracas central con un gol agonico

Platense derrotó 1-0 a Barracas Central con un gol agónico

Así llegan Banfield y Newell`s

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Apertura

Banfield no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Racing Club. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 2 y 1 fue empate. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 6.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Apertura

Newell`s sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Dep. Riestra. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 derrotas y 1 empate. Ha convertido 5 goles y ha recibido 9 en contra.

El árbitro designado para el encuentro fue Facundo Tello Figueroa.

Formación probable de Banfield

El equipo dirigido por Pedro Troglio plantea su juego con una formación 4-4-2 con Facundo Sanguinetti en el arco; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano y Ignacio Abraham en defensa; Lautaro Gómez, Lautaro Villegas, Ignacio Pais Mayan y Lisandro Piñero en el medio; y Mauro Méndez y Tiziano Perrotta en la delantera.

Formación probable de Newell`s

Por su parte, los conducidos por Favio Orsi se paran en la cancha con una estrategia 4-4-2 con Gabriel Arias defendiendo la portería; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Gabriel Risso Patrón en la zaga; Jerónimo Gómez Mattar, Rodrigo Herrera, Marcelo Esponda y Walter Nuñez en el centro del campo; y con Michael Hoyos y Juan Ignacio Ramírez en el ataque.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: Comenzó el partido entre Dep. Riestra y Huracán: 0-0 en el inicio

Platense derrotó 1-0 a Barracas Central con un gol agónico

Independiente Riv. (M) gana 3-2 a Independiente con doblete de Fabrizio Sartori

Se posterga el partido entre Aldosivi y Argentinos Juniors

Central Córdoba (SE) vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Lo que se lee ahora
El combinado de Rugby del Norte se prepara para viajar al Principado de Mónaco con un jujeño
Orgullo.

El combinado de Rugby del Norte se prepara para viajar al Principado de Mónaco con un jujeño

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy
Tiempo.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy

Barrio Arenal: sector por donde fue el caso de maltrato animal. video
Maltrato.

El triste relato de la dueña de la perra mutilada en El Arenal: "La dejaron toda cortada, fue horrible"

Una familia jujeña que vive en Ushuaia perdió todo: se le incendió la casa y necesitan ayuda
Tragedia.

Una familia jujeña que vive en Ushuaia perdió todo: se le incendió la casa y necesitan ayuda

Así será el croonograma de vacunación y castración la próxima semana
Mascotas.

Cronograma de vacunación y castración para la próxima semana

Estado de las rutas en Jujuy este sábado 21 de febrero: hay desvíos y circulación restringida - Imagen de archivo
Tránsito.

Estado de las rutas en Jujuy este sábado 21 de febrero: hay desvíos y circulación restringida

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel