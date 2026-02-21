EN VIVO: Banfield y Newell`s arrancan su duelo: 0-0 por la fecha 6 del Apertura

BsAs (DataFactory)

Las estadísticas del encuentro entre Banfield y Newell`s del Apertura: Tiros al arco: Banfield (2) VS Newell`s (2)

(2) VS (2) Fouls cometidos: Banfield (8) VS Newell`s (9)

(8) VS (9) Tarjetas Amarillas: Banfield (2) VS Newell`s (1)

(2) VS (1) Tiros Libres: Banfield (2) VS Newell`s (0) La previa del encuentro entre Banfield y Newell`s por Torneo Apertura 2026 :

Así llegan Banfield y Newell`s Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Apertura Banfield no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Racing Club. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 2 y 1 fue empate. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 6.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Apertura Newell`s sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Dep. Riestra. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 derrotas y 1 empate. Ha convertido 5 goles y ha recibido 9 en contra.

El árbitro designado para el encuentro fue Facundo Tello Figueroa. Formación probable de Banfield El equipo dirigido por Pedro Troglio plantea su juego con una formación 4-4-2 con Facundo Sanguinetti en el arco; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano y Ignacio Abraham en defensa; Lautaro Gómez, Lautaro Villegas, Ignacio Pais Mayan y Lisandro Piñero en el medio; y Mauro Méndez y Tiziano Perrotta en la delantera. Formación probable de Newell`s Por su parte, los conducidos por Favio Orsi se paran en la cancha con una estrategia 4-4-2 con Gabriel Arias defendiendo la portería; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Gabriel Risso Patrón en la zaga; Jerónimo Gómez Mattar, Rodrigo Herrera, Marcelo Esponda y Walter Nuñez en el centro del campo; y con Michael Hoyos y Juan Ignacio Ramírez en el ataque. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

