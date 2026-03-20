EN VIVO: Comenzó el partido entre Banfield y Tigre: 0-0 en el inicio

EN VIVO: Atlético Tucumán gana 1 a 0 a Gimnasia en el Monumental de Tucumán

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Banfield viene de caer por 1 a 2 frente a Rosario Central. Ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 5 en el arco contrario.

Tigre igualó 1-1 ante Argentinos Juniors en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empates y derrota: 3 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 5 goles a favor y le han convertido 6 en contra.

Luis Lobo Medina fue el árbitro que dirigió el partido en el Lencho.

Formación de Banfield hoy

El entrenador Pedro Troglio salió a la cancha con una formación 4-4-2 con Facundo Sanguinetti en la portería; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano y Ignacio Abraham en la línea defensiva; David Zalazar, Santiago Esquivel, Ignacio Pais Mayan y Lautaro Gómez en el mediocampo; y Mauro Méndez y Tiziano Perrotta en el ataque.

Formación de Tigre hoy

Por su parte, Diego Dabove paró en el campo una estrategia 4-4-2 con Felipe Zenobio en el arco; Martín Garay, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas como defensa; Santiago López, Bruno Leyes, Jalil Elías y Elías Cabrera en la mitad; y con Ignacio Russo y Alfio Oviedo en la delantera.

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FUENTE: BsAs (DataFactory)