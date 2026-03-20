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20 de marzo de 2026 - 21:25
Liga Profesional

EN VIVO: Comenzó el partido entre Banfield y Tigre: 0-0 en el inicio

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Banfield vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Las estadísticas del encuentro entre Banfield y Tigre del Apertura:

  • Tiros al arco: Banfield (1) VS Tigre (2)
  • Fouls cometidos: Banfield (1) VS Tigre (2)
  • Tarjetas Amarillas: Banfield (1) VS Tigre (1)
  • Tiros Libres: Banfield (1) VS Tigre (0)

La previa del encuentro entre Banfield y Tigre por Torneo Apertura 2026 :

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Así llegan Banfield y Tigre

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Apertura

Banfield viene de caer por 1 a 2 frente a Rosario Central. Ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 5 en el arco contrario.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura

Tigre igualó 1-1 ante Argentinos Juniors en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empates y derrota: 3 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 5 goles a favor y le han convertido 6 en contra.

Luis Lobo Medina fue el árbitro que dirigió el partido en el Lencho.

Formación de Banfield hoy

El entrenador Pedro Troglio salió a la cancha con una formación 4-4-2 con Facundo Sanguinetti en la portería; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano y Ignacio Abraham en la línea defensiva; David Zalazar, Santiago Esquivel, Ignacio Pais Mayan y Lautaro Gómez en el mediocampo; y Mauro Méndez y Tiziano Perrotta en el ataque.

Formación de Tigre hoy

Por su parte, Diego Dabove paró en el campo una estrategia 4-4-2 con Felipe Zenobio en el arco; Martín Garay, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas como defensa; Santiago López, Bruno Leyes, Jalil Elías y Elías Cabrera en la mitad; y con Ignacio Russo y Alfio Oviedo en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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