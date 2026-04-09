EN VIVO: Comenzó el partido entre Rosario Central e Independiente del Valle: 0-0 en el inicio

Wilmar Roldán Pérez fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Gigante de Arroyito.
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El entrenador Jorge Almirón salió a la cancha con una formación 4-5-1 con Jeremías Ledesma en la portería; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández en la línea defensiva; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez, Ángel Di María y Jaminton Campaz en el mediocampo; y Alejo Veliz en el ataque.
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Por su parte, Joaquín Papa paró en el campo una estrategia 4-5-1 con Aldair Quintana en el arco; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Juan Viacava, Layan Loor como defensa; Justin Lerma, Jordy Alcívar, Matías Perelló, Junior Sornoza y Emerson Pata en la mitad; y con Carlos González en la delantera.
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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