EN VIVO: UCV gana 1 a 0 en el marcador parcial frente a Libertad en el Coloso de Los Chaguaramos

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El volante Juan Manuel Cuesta marcó el gol que le da el triunfo parcial a UCV a los minutos 29.

Las estadísticas del encuentro entre UCV y Libertad de la Copa Libertadores: Posesión: UCV (50%) VS Libertad (50%)

(50%) VS (50%) Tiros al arco: UCV (4) VS Libertad (3)

(4) VS (3) Fouls cometidos: UCV (2) VS Libertad (3)

(2) VS (3) Pases Correctos: UCV (184) VS Libertad (201)

(184) VS (201) Pases Incorrectos: UCV (33) VS Libertad (32)

(33) VS (32) Recuperaciones: UCV (13) VS Libertad (6)

(13) VS (6) Tarjetas Amarillas: UCV (1) VS Libertad (1)

(1) VS (1) Tiros Libres: UCV (0) VS Libertad (1) La previa del encuentro entre UCV y Libertad por Copa Libertadores 2026 :

El árbitro designado para el encuentro fue Flavio Rodrigues De Souza.

Formación de UCV hoy El equipo dirigido por Daniel Sasso plantea su juego con una formación 4-5-1 con Giancarlo Schiavone en el arco; Kendrys Silva, Luis Adrián Martínez, Alfonso Simarra y Daniel Carrillo en defensa; Alexander González, Francisco Solé, Samuel Sosa, Juan Camilo Zapata y Juan Manuel Cuesta en el medio; y Jovanny Bolívar en la delantera.

Formación de Libertad hoy Por su parte, los conducidos por Francisco Arce se paran en la cancha con una estrategia 4-3-3 con Rodrigo Morinigo defendiendo la portería; Estiven Villalba, Thiago Fernández, Diego Viera, Néstor Giménez en la zaga; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria y Hernesto Caballero en el centro del campo; y con Marcelo Fernández, Lorenzo Melgarejo y Matías Espinoza en el ataque. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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