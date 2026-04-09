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9 de abril de 2026 - 19:49
Copa Libertadores

EN VIVO: UCV gana 1 a 0 en el marcador parcial frente a Libertad en el Coloso de Los Chaguaramos

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

UCV vs Libertad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo H de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

El volante Juan Manuel Cuesta marcó el gol que le da el triunfo parcial a UCV a los minutos 29.

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Las estadísticas del encuentro entre UCV y Libertad de la Copa Libertadores:

  • Posesión: UCV (50%) VS Libertad (50%)
  • Tiros al arco: UCV (4) VS Libertad (3)
  • Fouls cometidos: UCV (2) VS Libertad (3)
  • Pases Correctos: UCV (184) VS Libertad (201)
  • Pases Incorrectos: UCV (33) VS Libertad (32)
  • Recuperaciones: UCV (13) VS Libertad (6)
  • Tarjetas Amarillas: UCV (1) VS Libertad (1)
  • Tiros Libres: UCV (0) VS Libertad (1)

La previa del encuentro entre UCV y Libertad por Copa Libertadores 2026 :

El árbitro designado para el encuentro fue Flavio Rodrigues De Souza.

Formación de UCV hoy

El equipo dirigido por Daniel Sasso plantea su juego con una formación 4-5-1 con Giancarlo Schiavone en el arco; Kendrys Silva, Luis Adrián Martínez, Alfonso Simarra y Daniel Carrillo en defensa; Alexander González, Francisco Solé, Samuel Sosa, Juan Camilo Zapata y Juan Manuel Cuesta en el medio; y Jovanny Bolívar en la delantera.

Formación de Libertad hoy

Por su parte, los conducidos por Francisco Arce se paran en la cancha con una estrategia 4-3-3 con Rodrigo Morinigo defendiendo la portería; Estiven Villalba, Thiago Fernández, Diego Viera, Néstor Giménez en la zaga; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria y Hernesto Caballero en el centro del campo; y con Marcelo Fernández, Lorenzo Melgarejo y Matías Espinoza en el ataque.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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