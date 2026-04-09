EN VIVO: UCV gana 1 a 0 en el marcador parcial frente a Libertad en el Coloso de Los Chaguaramos

El volante Juan Manuel Cuesta marcó el gol que le da el triunfo parcial a UCV a los minutos 29.
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El volante Juan Manuel Cuesta marcó el gol que le da el triunfo parcial a UCV a los minutos 29.
El árbitro designado para el encuentro fue Flavio Rodrigues De Souza.
El equipo dirigido por Daniel Sasso plantea su juego con una formación 4-5-1 con Giancarlo Schiavone en el arco; Kendrys Silva, Luis Adrián Martínez, Alfonso Simarra y Daniel Carrillo en defensa; Alexander González, Francisco Solé, Samuel Sosa, Juan Camilo Zapata y Juan Manuel Cuesta en el medio; y Jovanny Bolívar en la delantera.
Por su parte, los conducidos por Francisco Arce se paran en la cancha con una estrategia 4-3-3 con Rodrigo Morinigo defendiendo la portería; Estiven Villalba, Thiago Fernández, Diego Viera, Néstor Giménez en la zaga; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria y Hernesto Caballero en el centro del campo; y con Marcelo Fernández, Lorenzo Melgarejo y Matías Espinoza en el ataque.
© 2020 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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