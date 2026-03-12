EN VIVO: Dep. Riestra y Gimnasia (Mendoza) empatan 0-0 en el inicio del segundo tiempo

BsAs (DataFactory)

Los equipos ya están en el campo de juego para jugar la etapa complementaria. El local y la visita no se sacan ventaja en el encuentro en el estadio Guillermo Laza.

Las estadísticas del encuentro entre Dep. Riestra y Gimnasia (Mendoza) del Apertura: Tiros al arco: Dep. Riestra (5) VS Gimnasia (Mendoza) (3)

(5) VS (3) Fouls cometidos: Dep. Riestra (17) VS Gimnasia (Mendoza) (8)

(17) VS (8) Tarjetas Amarillas: Dep. Riestra (2) VS Gimnasia (Mendoza) (2)

(2) VS (2) Tiros Libres: Dep. Riestra (3) VS Gimnasia (Mendoza) (4) Así llegan Dep. Riestra y Gimnasia (Mendoza) Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Apertura Dep. Riestra tiene pendiente su enfrentamiento con Lanús que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Apertura Gimnasia (Mendoza) tiene pendiente su enfrentamiento con Defensa y Justicia que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

El árbitro designado para el encuentro fue Juan Pafundi.

Formación de Dep. Riestra hoy El equipo dirigido por Gustavo Benítez plantea su juego con una formación 5-3-2 con Ignacio Arce en el arco; Pedro Ramírez, Juan Cruz Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño y Nicolás Sansotre en defensa; Jonatan Goitía, Matías García y Antony Alonso en el medio; y Gabriel Obredor y José María Ingratti en la delantera. Formación de Gimnasia (Mendoza) hoy Por su parte, los conducidos por Ariel Broggi se paran en la cancha con una estrategia 4-4-2 con César Rigamonti defendiendo la portería; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra en la zaga; Nicolás Linares, Ulises Sánchez, Fermín Antonini y Facundo Lencioni en el centro del campo; y con Santiago Rodríguez y Agustín Módica en el ataque. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

