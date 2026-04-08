EN VIVO: Independiente Medellín pone el empate 1-1 ante Estudiantes

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Con gol del delantero Francisco Chaverra, el Poderoso de la Montaña igualó el juego al minuto 63 ante el Pincha. En el encuentro disputado en el estadio Atanasio Girardot, Tiago Palacios había convertido para la visita, en el minuto 3.

Las estadísticas del encuentro entre Independiente Medellín y Estudiantes de la Copa Libertadores: Posesión: Independiente Medellín (41%) VS Estudiantes (59%)

(41%) VS (59%) Tiros al arco: Independiente Medellín (3) VS Estudiantes (3)

(3) VS (3) Fouls cometidos: Independiente Medellín (9) VS Estudiantes (12)

(9) VS (12) Pases Correctos: Independiente Medellín (249) VS Estudiantes (137)

(249) VS (137) Pases Incorrectos: Independiente Medellín (51) VS Estudiantes (49)

(51) VS (49) Recuperaciones: Independiente Medellín (7) VS Estudiantes (2)

(7) VS (2) Tarjetas Amarillas: Independiente Medellín (2) VS Estudiantes (3) Últimos resultados de Independiente Medellín en partidos de la Copa Libertadores Independiente Medellín ganó el encuentro previo ante Juventud por 2-1.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Atanasio Girardot fue Alexis Herrera.

Formación de Independiente Medellín hoy Alejandro Restrepo propuso una alineación 4-4-2 con Éder Chaux en el arco; Leyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño y Frank Fabra como defensores; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Alexis Serna y John Montaño como centrocampistas; y Francisco Chaverra y Francisco Fydriszewski como delanteros.

Formación de Estudiantes hoy Por su parte, Alexander Medina se decidió por un esquema 4-5-1, con Fernando Muslera defendiendo el arco; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti como zagueros; Lucas Piovi, Mikel Amondarain, Facundo Farías, Tiago Palacios y Edwuin Cetré en el centro del campo; y con Guido Carrillo como atacante. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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