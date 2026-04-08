EN VIVO: Mirassol y Lanús están jugando: sin goles por ahora en la fecha 1 del grupo G

Jhon Ospina Londoño fue el árbitro escogido para el partido en Municipal Jose Maria de Campos Maia.
Formación de Mirassol hoy
Rafael Guanaes eligió una alineación 4-3-3 con Walter en el arco; Igor Formiga, Lucas Oliveira, João Victor y Reinaldo en defensa; Neto Moura, José Aldo y Eduardo en el medio; y Negueba, André Luis y Edson Carioca en la delantera.
Formación de Lanús hoy
Por su parte, Mauricio Pellegrino presentó un esquema táctico 4-4-2 con el portero Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich en el muro defensivo; Matías Sepúlveda, Agustín Medina, Agustín Cardozo y Eduardo Salvio en el centro del campo; y Franco Watson y Ramiro Carrera como delanteros.
© 2020 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.