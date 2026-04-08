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8 de abril de 2026 - 19:27
Copa Libertadores

EN VIVO: Mirassol y Lanús están jugando: sin goles por ahora en la fecha 1 del grupo G

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Mirassol vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo G de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)
Lanús se enfrentará a Mirassol por la fecha 1 del grupo G
BsAs (DataFactory)

Las estadísticas del encuentro entre Mirassol y Lanús de la Copa Libertadores:

  • Posesión: Mirassol (52%) VS Lanús (48%)
  • Tiros al arco: Mirassol (2) VS Lanús (1)
  • Fouls cometidos: Mirassol (4) VS Lanús (3)
  • Pases Correctos: Mirassol (57) VS Lanús (46)
  • Pases Incorrectos: Mirassol (16) VS Lanús (27)
  • Recuperaciones: Mirassol (2) VS Lanús (4)
  • Tarjetas Amarillas: Mirassol (2) VS Lanús (0)

La previa del encuentro entre Mirassol y Lanús por Copa Libertadores 2026 :

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Jhon Ospina Londoño fue el árbitro escogido para el partido en Municipal Jose Maria de Campos Maia.

Formación de Mirassol hoy

Rafael Guanaes eligió una alineación 4-3-3 con Walter en el arco; Igor Formiga, Lucas Oliveira, João Victor y Reinaldo en defensa; Neto Moura, José Aldo y Eduardo en el medio; y Negueba, André Luis y Edson Carioca en la delantera.

Formación de Lanús hoy

Por su parte, Mauricio Pellegrino presentó un esquema táctico 4-4-2 con el portero Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich en el muro defensivo; Matías Sepúlveda, Agustín Medina, Agustín Cardozo y Eduardo Salvio en el centro del campo; y Franco Watson y Ramiro Carrera como delanteros.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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