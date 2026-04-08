Nacional se enfrentará a Coquimbo Unido por la fecha 1 del grupo B

Hoy, a partir de las 19:00 (hora Argentina), juegan Coquimbo Unido y Nacional por la fecha 1 del grupo B de la Copa Libertadores, en el Coloso del llano.

UCV recibirá a Libertad por la fecha 1 del grupo H

Por la fecha 1 del grupo H se enfrentarán Rosario Central e Independiente del Valle

El encuentro será supervisado por Raphael Claus, el juez encargado.

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