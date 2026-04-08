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8 de abril de 2026 - 06:59
Copa Libertadores

Nacional se enfrentará a Coquimbo Unido por la fecha 1 del grupo B

Coquimbo Unido y Nacional se miden en el Coloso del llano hoy a las 19:00 (hora Argentina) y Raphael Claus es el elegido para dirigir el partido.

Coquimbo Unido vs Nacional: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo B de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Hoy, a partir de las 19:00 (hora Argentina), juegan Coquimbo Unido y Nacional por la fecha 1 del grupo B de la Copa Libertadores, en el Coloso del llano.

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El encuentro será supervisado por Raphael Claus, el juez encargado.


Fechas y rivales de Coquimbo Unido en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo B - Fecha 2: vs Universitario: 15 de abril - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo B - Fecha 3: vs Tolima: 28 de abril - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo B - Fecha 4: vs Universitario: 7 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo B - Fecha 5: vs Tolima: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo B - Fecha 6: vs Nacional: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Nacional en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo B - Fecha 2: vs Tolima: 14 de abril - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo B - Fecha 3: vs Universitario: 29 de abril - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo B - Fecha 4: vs Tolima: 6 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo B - Fecha 5: vs Universitario: 20 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo B - Fecha 6: vs Coquimbo Unido: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Coquimbo Unido y Nacional, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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