EN VIVO: Platense vuelve a estar arriba en el marcador ante Peñarol

El volante Franco Zapiola convirtió el segundo gol para la visita y pone en ventaja a su equipo por 2 a 1 sobre los anfitriones.

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Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

La necesidad de ambos elencos de sumar es una de las claves de este encuentro. Peñarol es escolta del puntero del grupo con 1 unidad. El Calamar debe ganar para no alejarse de los primeros puestos al ubicarse último sin puntos.

Derlis López López fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Campeón del Siglo.

Formación de Peñarol hoy

El entrenador Diego Aguirre salió a la cancha con una formación 4-5-1 con Sebastián Britos en la portería; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera en la línea defensiva; Eric Remedi, Luis Angulo, Nicolás Fernández, Jesús Trindade y Eduardo Darias en el mediocampo; y Matías Arezo en el ataque.

Formación de Platense hoy

Por su parte, Walter Zunino paró en el campo una estrategia 4-5-1 con Matías Borgogno en el arco; Eugenio Raggio, Mateo Mendia, Víctor Cuesta, Tomás Silva como defensa; Maximiliano Amarfil, Pablo Ferreira, Guido Mainero, Nicolás Retamar y Franco Zapiola en la mitad; y con Tomás Nasif en la delantera.

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FUENTE: BsAs (DataFactory)