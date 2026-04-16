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16 de abril de 2026 - 23:11
Copa Libertadores

EN VIVO: Platense vuelve a estar arriba en el marcador ante Peñarol

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Peñarol vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo E de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

El volante Franco Zapiola convirtió el segundo gol para la visita y pone en ventaja a su equipo por 2 a 1 sobre los anfitriones.

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Las estadísticas del encuentro entre Peñarol y Platense de la Copa Libertadores:

  • Posesión: Peñarol (52%) VS Platense (48%)
  • Tiros al arco: Peñarol (4) VS Platense (1)
  • Fouls cometidos: Peñarol (11) VS Platense (18)
  • Pases Correctos: Peñarol (177) VS Platense (187)
  • Pases Incorrectos: Peñarol (53) VS Platense (71)
  • Recuperaciones: Peñarol (13) VS Platense (6)
  • Tarjetas Amarillas: Peñarol (3) VS Platense (3)
  • Tiros Libres: Peñarol (5) VS Platense (3)
Así llegan Peñarol y Platense

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Peñarol en partidos de la Copa Libertadores

Peñarol igualó 1-1 frente a Santa Fe.

Últimos resultados de Platense en partidos de la Copa Libertadores

Platense perdió ante Corinthians por 0 a 2.

La necesidad de ambos elencos de sumar es una de las claves de este encuentro. Peñarol es escolta del puntero del grupo con 1 unidad. El Calamar debe ganar para no alejarse de los primeros puestos al ubicarse último sin puntos.

Derlis López López fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Campeón del Siglo.

Formación de Peñarol hoy

El entrenador Diego Aguirre salió a la cancha con una formación 4-5-1 con Sebastián Britos en la portería; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera en la línea defensiva; Eric Remedi, Luis Angulo, Nicolás Fernández, Jesús Trindade y Eduardo Darias en el mediocampo; y Matías Arezo en el ataque.

Formación de Platense hoy

Por su parte, Walter Zunino paró en el campo una estrategia 4-5-1 con Matías Borgogno en el arco; Eugenio Raggio, Mateo Mendia, Víctor Cuesta, Tomás Silva como defensa; Maximiliano Amarfil, Pablo Ferreira, Guido Mainero, Nicolás Retamar y Franco Zapiola en la mitad; y con Tomás Nasif en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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