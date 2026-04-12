Gimnasia (Mendoza) visita a Platense por la fecha 14

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Desde las 15:00 (hora Argentina), Platense y Gimnasia (Mendoza) se enfrentan hoy, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 14 del Apertura.

Así llegan Platense y Gimnasia (Mendoza) El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Platense en partidos del Apertura Platense sacó un empate por 0 en su visita a Lanús. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha recibido 4 goles en su arco y ha marcado 1 tanto en el rival.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Apertura Gimnasia (Mendoza) viene de derrotar a Vélez con un marcador 3 a 2. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 2 encuentros. Anotó 4 goles y le han convertido 5 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 30 de marzo, en Primera Fase del torneo Nacional 1983, y el marcador favoreció a Platense con un marcador de 4-2. Juan Loustau será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Apertura Fecha 14: vs Gimnasia (Mendoza): 12 de abril - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Central Córdoba (SE): 20 de abril - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs San Lorenzo: 25 de abril - 14:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Apertura Fecha 14: vs Platense: 12 de abril - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Lanús: 20 de abril - 21:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Independiente Riv. (M): 26 de abril - 15:00 (hora Argentina) Horario Platense y Gimnasia (Mendoza), según país Argentina: 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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