Gimnasia (Mendoza) visita a Platense por la fecha 14

Desde las 15:00 (hora Argentina), Platense y Gimnasia (Mendoza) se enfrentan hoy, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 14 del Apertura.
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Desde las 15:00 (hora Argentina), Platense y Gimnasia (Mendoza) se enfrentan hoy, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 14 del Apertura.
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Platense sacó un empate por 0 en su visita a Lanús. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha recibido 4 goles en su arco y ha marcado 1 tanto en el rival.
Gimnasia (Mendoza) viene de derrotar a Vélez con un marcador 3 a 2. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 2 encuentros. Anotó 4 goles y le han convertido 5 en su arco.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 30 de marzo, en Primera Fase del torneo Nacional 1983, y el marcador favoreció a Platense con un marcador de 4-2.
Juan Loustau será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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