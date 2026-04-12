domingo 12 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de abril de 2026 - 09:48
Liga Profesional

Gimnasia (Mendoza) visita a Platense por la fecha 14

La previa del choque de Platense ante Gimnasia (Mendoza), a disputarse en el estadio Ciudad de Vicente López hoy desde las 15:00 (hora Argentina). El árbitro será Juan Loustau.

Platense vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Desde las 15:00 (hora Argentina), Platense y Gimnasia (Mendoza) se enfrentan hoy, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 14 del Apertura.

Lee además
se enfrentan velez y central cordoba (se) por la fecha 14

Se enfrentan Vélez y Central Córdoba (SE) por la fecha 14
lanus y banfield se enfrentan en el clasico del sur

Lanús y Banfield se enfrentan en el clásico del Sur

Así llegan Platense y Gimnasia (Mendoza)

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Platense en partidos del Apertura

Platense sacó un empate por 0 en su visita a Lanús. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha recibido 4 goles en su arco y ha marcado 1 tanto en el rival.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Apertura

Gimnasia (Mendoza) viene de derrotar a Vélez con un marcador 3 a 2. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 2 encuentros. Anotó 4 goles y le han convertido 5 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 30 de marzo, en Primera Fase del torneo Nacional 1983, y el marcador favoreció a Platense con un marcador de 4-2.

Juan Loustau será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 14: vs Gimnasia (Mendoza): 12 de abril - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Central Córdoba (SE): 20 de abril - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs San Lorenzo: 25 de abril - 14:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 14: vs Platense: 12 de abril - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Lanús: 20 de abril - 21:45 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Independiente Riv. (M): 26 de abril - 15:00 (hora Argentina)
Horario Platense y Gimnasia (Mendoza), según país
  • Argentina: 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se enfrentan Vélez y Central Córdoba (SE) por la fecha 14

Lanús y Banfield se enfrentan en el clásico del Sur

Racing Club y River Plate se encuentran en la fecha 14

Newell`s y San Lorenzo se miden por la fecha 14

Defensa y Justicia se enfrentará ante Talleres por la fecha 14

Lo que se lee ahora
Jujuy Básquet vs Villa San Martín.
Deportes.

Jujuy Básquet define este domingo la serie con Villa San Martín en el estadio Federación

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Frontera Argentina Bolivia 
Frontera.

El cambio favorece a Argentina: cuánto rinden hoy $1.000 en Bolivia

Sede de Gimnasia de Jujuy (Archivo)
Jujuy.

El comunicado de Gimnasia de Jujuy por la amenaza de bomba en el aeropuerto

Comunicado de Gimnasia de Jujuy por la amenaza de bomba en el aeropuerto video
Policiales.

Comunicado de Gimnasia de Jujuy por la amenaza de bomba en el aeropuerto

Walter Morales presidente del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy video
Declaraciones.

Gimnasia de Jujuy evalúa rescindirle el contrato al jugador detenido tras la amenaza de bomba

Filas, demoras y gente esperando: así está el aeropuerto de Jujuy tras la amenaza de bomba video
Perico.

Filas, demoras y gente esperando: así está el aeropuerto de Jujuy tras la amenaza de bomba

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel