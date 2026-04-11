Se enfrentan Vélez y Central Córdoba (SE) por la fecha 14

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El próximo lunes 13 de abril, a partir de las 21:30 (hora Argentina), Central Córdoba (SE) visita a Vélez en el Fortín, por el duelo correspondiente a la fecha 14 del Apertura.

Así llegan Vélez y Central Córdoba (SE) Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Apertura Vélez fue derrotado en el Víctor Antonio Legrotaglie frente a Gimnasia (Mendoza) por 2 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 5 goles y tiene 5 a favor.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura Central Córdoba (SE) llega a este encuentro tras perder 1 a 3 ante Newell`s. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 2 veces y ha perdido en 1 ocasión. Con 3 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

En los últimos 5 choques hubo 4 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 29 de julio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Vélez se quedó con la victoria por 0 a 2. El encargado de impartir justicia en el partido será Bruno Amiconi.

Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Apertura Fecha 14: vs Central Córdoba (SE): 13 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs San Lorenzo: 20 de abril - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Unión: 27 de abril - 18:45 (hora Argentina) Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Apertura Fecha 14: vs Vélez: 13 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Platense: 20 de abril - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Lanús: 24 de abril - 19:15 (hora Argentina) Horario Vélez y Central Córdoba (SE), según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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