sábado 11 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de abril de 2026 - 11:27
Liga Profesional

Se enfrentan Vélez y Central Córdoba (SE) por la fecha 14

En la previa de Vélez vs Central Córdoba (SE), todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este lunes 13 de abril desde las 21:30 (hora Argentina) en el Fortín. El árbitro designado será Bruno Amiconi.

Vélez vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El próximo lunes 13 de abril, a partir de las 21:30 (hora Argentina), Central Córdoba (SE) visita a Vélez en el Fortín, por el duelo correspondiente a la fecha 14 del Apertura.

Lee además
lanus y banfield se enfrentan en el clasico del sur

Lanús y Banfield se enfrentan en el clásico del Sur
racing club y river plate se encuentran en la fecha 14

Racing Club y River Plate se encuentran en la fecha 14

Así llegan Vélez y Central Córdoba (SE)

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Apertura

Vélez fue derrotado en el Víctor Antonio Legrotaglie frente a Gimnasia (Mendoza) por 2 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 5 goles y tiene 5 a favor.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura

Central Córdoba (SE) llega a este encuentro tras perder 1 a 3 ante Newell`s. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 2 veces y ha perdido en 1 ocasión. Con 3 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

En los últimos 5 choques hubo 4 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 29 de julio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Vélez se quedó con la victoria por 0 a 2.

El encargado de impartir justicia en el partido será Bruno Amiconi.


Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 14: vs Central Córdoba (SE): 13 de abril - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs San Lorenzo: 20 de abril - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Unión: 27 de abril - 18:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 14: vs Vélez: 13 de abril - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Platense: 20 de abril - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Lanús: 24 de abril - 19:15 (hora Argentina)
Horario Vélez y Central Córdoba (SE), según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Lanús y Banfield se enfrentan en el clásico del Sur

Racing Club y River Plate se encuentran en la fecha 14

Independiente se enfrentará a Boca Juniors por la fecha 14

Newell`s y San Lorenzo se miden por la fecha 14

Defensa y Justicia se enfrentará ante Talleres por la fecha 14

Lo que se lee ahora
BocaJuniors e Independiente por el Apertura 2026 video
Deportes.

A qué hora juegan Boca Juniors e Independiente por el Apertura 2026

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Mapa geográfico de los casos - Imagen alusiva
Salud.

Alerta por aumento de casos de coqueluche: el mapa de contagios y la situación en Jujuy

El precio de entrenar en Jujuy. video
Jujuy.

El boom de los gimnasios en Jujuy: cuánto cuesta la cuota y porqué creció la demanda

Colectivo detenido en Perico.
País.

Detienen un colectivo ilegal que viajaba a Jujuy con 30 pasajeros en riesgo

Caso Ángel: las hipótesis que investiga la Justicia de Comodoro Rivadavia
País.

Caso Ángel: las hipótesis que investiga la Justicia de Comodoro Rivadavia

David Arias asumió como nuevo presidente del ISJ
Salud.

David Arias asumió como nuevo presidente del ISJ

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel