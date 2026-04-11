A qué hora juegan Boca Juniors e Independiente por el Apertura 2026

Boca Juniors recibe este sábado a Independiente en la Bombonera a las 19.30, en uno de los partidos más atractivos de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, ambos con la obligación de ganar para clasificar a los playoffs que definirá al campeón de esta edición. Arbitrará Andrés Merlos.
También descansarían otros titulares como la defensa entera y Miguel Merentiel, quien terminó con una molestia en el partido contra los chilenos. Si volvería a ser titular tras la lesión Agustín Marchesín, mientras Exequiel Zeballos ocuparía un lugar en el banco.
Mientras que el Rojo viene en alza tras la victoria en el clásico ante Racing por 1 a 0. Independiente se ubica octavo en la tabla de posiciones con 17 unidades gracias a cuatro victorias, cinco empates y tres caídas. No podrá jugar por lesión Santiago Montiel, pero vuelve Matías Abaldo.
El último antecedente entre Boca Juniors e Independiente
La última vez que se enfrentaron fue durante el año 2025 por los cuartos de final del Torneo Apertura 2025. Ganó Independiente 1 a 0 en la Bombonera con el gol de Álvaro Angulo y se clasificó a las semifinales, pero luego cayó ante Huracán.
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