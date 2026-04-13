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13 de abril de 2026 - 22:12
Liga Profesional

EN VIVO: Vélez se adelanta 1 a 0 frente a Central Córdoba (SE)

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Vélez vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura
BsAs (DataFactory)

En el minuto 9, los locales lograron abrir el marcador con el gol del defensor Joaquín García y ahora superan 1-0 a el Ferroviario.

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Las estadísticas del encuentro entre Vélez y Central Córdoba (SE) del Apertura:

  • Tiros al arco: Vélez (2) VS Central Córdoba (SE) (2)
  • Fouls cometidos: Vélez (3) VS Central Córdoba (SE) (5)
  • Pases Correctos: Vélez (1) VS Central Córdoba (SE) (0)
  • Tarjetas Amarillas: Vélez (1) VS Central Córdoba (SE) (1)
  • Tiros Libres: Vélez (0) VS Central Córdoba (SE) (2)

La previa del encuentro entre Vélez y Central Córdoba (SE) por Torneo Apertura 2026 :

Así llegan Vélez y Central Córdoba (SE)

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Apertura

Vélez fue derrotado en el Víctor Antonio Legrotaglie frente a Gimnasia (Mendoza) por 2 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 5 goles y tiene 5 a favor.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura

Central Córdoba (SE) llega a este encuentro tras perder 1 a 3 ante Newell`s. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 2 veces y ha perdido en 1 ocasión. Con 3 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

Bruno Amiconi fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Vélez hoy

Guillermo Barros Schelotto se plantó con una alineación 4-5-1 con el arquero Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez como defensores; Tobías Andrada, Rodrigo Aliendro, Dilan Godoy, Diego Valdés y Matías Pellegrini como centrocampistas; y Florián Monzón como delantero.

Formación de Central Córdoba (SE) hoy

Por su parte, el entrenador Lucas Pusineri dispuso en campo una estrategia 4-4-2 con Alan Aguerre defendiendo el arco; Santiago Moyano, Yuri Casermeiro, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga como zagueros; Fernando Martínez, Tiago Cravero, Matías Vera y Diego Barrera en el centro del campo; y con Michael Santos y Ezequiel Naya como atacantes.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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