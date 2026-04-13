EN VIVO: Vélez se adelanta 1 a 0 frente a Central Córdoba (SE)

En el minuto 9, los locales lograron abrir el marcador con el gol del defensor Joaquín García y ahora superan 1-0 a el Ferroviario.

Gimnasia celebra con un sufrido 2-1 ante Sarmiento, gracias a un gol agónico

El clásico del Sur fue para Lanús: venció 1-0 a Banfield con gol agónico

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Vélez fue derrotado en el Víctor Antonio Legrotaglie frente a Gimnasia (Mendoza) por 2 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 5 goles y tiene 5 a favor.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura

Central Córdoba (SE) llega a este encuentro tras perder 1 a 3 ante Newell`s. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 2 veces y ha perdido en 1 ocasión. Con 3 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

Bruno Amiconi fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Vélez hoy

Guillermo Barros Schelotto se plantó con una alineación 4-5-1 con el arquero Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez como defensores; Tobías Andrada, Rodrigo Aliendro, Dilan Godoy, Diego Valdés y Matías Pellegrini como centrocampistas; y Florián Monzón como delantero.

Formación de Central Córdoba (SE) hoy

Por su parte, el entrenador Lucas Pusineri dispuso en campo una estrategia 4-4-2 con Alan Aguerre defendiendo el arco; Santiago Moyano, Yuri Casermeiro, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga como zagueros; Fernando Martínez, Tiago Cravero, Matías Vera y Diego Barrera en el centro del campo; y con Michael Santos y Ezequiel Naya como atacantes.

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FUENTE: BsAs (DataFactory)