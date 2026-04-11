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11 de abril de 2026 - 19:13
Liga Profesional

Estudiantes voltea el marcador y triunfa 2 a 1 ante Unión con gol agónico

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En el Tierra de Campeones, el Tatengue perdió este sábado por 2 a 1 cuando enfrentó a el Pincha en la fecha 14 del Apertura. El equipo anfitrión logró una remontada impresionante luego de comenzar en desventaja, al minuto 36' del primer tiempo, a través de un remate de cabeza de Marcelo Estigarribia. Estudiantes siguió intentando y tuvo premio con dos goles de jugada de Fabricio Pérez (14' de la segunda mitad) y de Mikel Amondarain (48' de la misma etapa).

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El protagonismo de Mikel Amondarain lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Estudiantes metió 1 gol.

Eros Mancuso también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Estudiantes fue importante debido a que despejó 3 pelotas peligrosas.

El entrenador de Estudiantes, Alexander Medina, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Fernando Muslera en el arco; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori y Joaquín Pereyra en la línea defensiva; Gabriel Neves, Fabricio Pérez, José Sosa, Alexis Castro y Brian Aguirre en el medio; y Adolfo Gaich en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Leonardo Madelón se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Matías Mansilla bajo los tres palos; Nicolás Paz, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco en defensa; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello en la mitad de cancha; y Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia en la delantera.

El partido en el Tierra de Campeones fue dirigido por el árbitro Yael Falcón Pérez.

Por la próxima fecha, el Pincha visitará a Instituto. Por otro lado, el Tatengue recibirá a Newell`s.

Cambios en Estudiantes
  • 54' 2T - Salieron José Sosa por Tiago Palacios y Alexis Castro por Mikel Amondarain
  • 60' 2T - Salió Joaquín Pereyra por Gastón Benedetti
  • 71' 2T - Salió Ramiro Funes Mori por Leandro González Pirez
  • 72' 2T - Salió Adolfo Gaich por Lucas Alario
Amonestados en Estudiantes:
  • 4' 1T José Sosa (Conducta antideportiva), 43' 1T Joaquín Pereyra (Conducta antideportiva), 22' 2T Tiago Palacios (Conducta antideportiva), 34' 2T Fabricio Pérez (Conducta antideportiva) y 37' 2T Gabriel Neves (Conducta antideportiva)

Cambios en Unión
  • 65' 2T - Salió Nicolás Paz por Emiliano Álvarez
  • 76' 2T - Salió Brahian Cuello por Augusto Solari
  • 86' 2T - Salieron Julián Palacios por Nicolás Palavecino y Mateo Del Blanco por Bruno Pittón
Amonestados en Unión:
  • 29' 1T Mateo Del Blanco (Conducta antideportiva), 30' 2T Marcelo Estigarribia (Conducta antideportiva), 31' 2T Brahian Cuello (Demorar el juego), 32' 2T Matías Mansilla (Insultar o desaprobar al árbitro) y 38' 2T Juan Pablo Ludueña (Insultar o desaprobar al árbitro)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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