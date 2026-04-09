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9 de abril de 2026 - 11:36
Liga Profesional

Estudiantes y Unión se encuentran en la fecha 14

Todo lo que tienes que saber en la previa de Estudiantes vs Unión. El duelo, a disputarse en el Tierra de Campeones el sábado 11 de abril, comenzará a las 17:15 (hora Argentina) y será dirigido por Yael Falcón Pérez.

Estudiantes vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Estudiantes recibe el próximo sábado 11 de abril a Unión por la fecha 14 del Apertura, a partir de las 17:15 (hora Argentina) en el Tierra de Campeones.

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Así llegan Estudiantes y Unión

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Apertura

Estudiantes cayó 0 a 1 ante San Lorenzo en el Pedro Bidegain. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 3 en su portería .

Últimos resultados de Unión en partidos del Apertura

Unión llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Dep. Riestra. Ha empatado 3 de sus últimos partidos y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 7 goles y le han anotado 7 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 14 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Unión fue el ganador por 1 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Yael Falcón Pérez.


Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 14: vs Unión: 11 de abril - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Instituto: 18 de abril - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Talleres: 25 de abril - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 14: vs Estudiantes: 11 de abril - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Newell`s: 17 de abril - 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Vélez: 27 de abril - 18:45 (hora Argentina)
Horario Estudiantes y Unión, según país
  • Argentina: 17:15 horas
  • Colombia y Perú: 15:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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