sábado 24 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de octubre de 2026 - 17:42
Deportes.

Excursionistas es campeón y ascendió a la Primera Nacional

Excursionistas se consagró campeón de B Metropolitana y ascendió a la Primera Nacional.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Excursionistas

Excursionistas se consagró campeón de la Primera B Metropolitana y logró el ascenso a la Primera Nacional tras golear 4-0 a Sportivo Italiano este sábado. El equipo dirigido por Rodrigo Bilbao cerró una campaña histórica con una contundente victoria en su estadio de Pampa y Miñones, en el Bajo Belgrano.

Lee además
JuanApaza, profesor y referente del taekwondo video
Deportes.

Juan Apaza y los 41 años de taekwondo en Jujuy: "Formamos guerreros para la vida"
Mercedes Diz convirtió un triplete y es su quinto gol en el Mundial.
Deportes.

Histórico: Argentina goleó 5-1 a Marruecos y avanzó a octavos del Mundial Sub 17 femenino

El Verde llegó al encuentro con la posibilidad de coronar una gran temporada y no dejó pasar la oportunidad. Desde los primeros minutos tomó el protagonismo y comenzó a construir una goleada que terminó desatando los festejos en el norte porteño.

Los goles de Excursionistas ante Sportivo Italiano

El conjunto local abrió el marcador apenas a los 2 minutos de juego. David Ledesma ganó de cabeza tras un tiro libre desde la izquierda y venció al arquero Gonzalo Yordán para poner el 1-0.

A la media hora llegó el segundo tanto. Mariano Arango tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja desde el punto penal, pero falló su remate. Sin embargo, aprovechó el rebote y convirtió el 2-0. Antes del descanso, Excursionistas volvió a golpear. Gabriel Tellas conectó un cabezazo que, con la ayuda del travesaño, terminó dentro del arco para establecer el 3-0 ante un Sportivo Italiano que no encontraba respuestas.

En el complemento, Miguel López se encargó de sellar el resultado definitivo y completar la goleada por 4-0.

Excursionistas vuelve a la Primera Nacional

Con esta victoria, el equipo de Rodrigo Bilbao se quedó con el título de la Primera B Metropolitana 2026 y consiguió el esperado ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino.

La consagración llegó en su propia cancha, donde los jugadores pudieron celebrar el campeonato después de una temporada que terminó con el objetivo cumplido.

De esta manera, Excursionistas cerró un 2026 inolvidable, con el título de campeón y el regreso a la Primera Nacional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Juan Apaza y los 41 años de taekwondo en Jujuy: "Formamos guerreros para la vida"

Histórico: Argentina goleó 5-1 a Marruecos y avanzó a octavos del Mundial Sub 17 femenino

Franco Colapinto recibió una sanción de 10 puestos en Estados Unidos

Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias 2026

Verón puso el foco en las falencias del fútbol argentino tras el pase a la final de Estudiantes

Lo que se lee ahora
JuanApaza, profesor y referente del taekwondo video
Deportes.

Juan Apaza y los 41 años de taekwondo en Jujuy: "Formamos guerreros para la vida"

Las más leídas

Un colectivo que iba con 45 pasajeros se incendió en Libertador: no hubo personas heridas video
Jujuy.

Un colectivo que iba con 45 pasajeros se incendió en Libertador: no hubo personas heridas

Imagen ilustrativa - de archivo
Atención.

Cerraron Paso de Jama por la presencia de hielo y nieve en la ruta

Noviembre llegará con lluvias por encima de lo normal en Argentina: qué pasará en Jujuy video
País.

Noviembre llegará con lluvias por encima de lo normal en Argentina: qué pasará en Jujuy

Jóvenes de toda la provincia llegan a Río Blanco para honrar a la Virgen. video
Jujuy.

Llegaron jóvenes de toda la provincial al Santuario de Río Blanco para honrar a la Virgen

Precios de frutas y verduras en Jujuy. video
Inflación.

Subieron algunas frutas y verduras en Jujuy: preocupa el impacto de El Niño

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel