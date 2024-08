Fénix echó al DT y jugadores tras perder 8 a 0: ¿Apuestas ilegales?

Según el portal Doble Amarilla , los jugadores de Fénix reaccionaron de inmediato enfrentando al árbitro y cuestionándolo, aunque no parecía que esto estuviera motivado por la intención de reducir la diferencia en el marcador.

La drástica decisión que tomó la Comisión Directiva de Fénix

Luego del humillante resultado, la directiva del Ave decidió prescindir del cuerpo técnico y apartar a ciertos jugadores del equipo. Esta medida no solo responde a su desempeño deficiente en el campo, sino también a las sospechas de su implicación en un problema grave y contemporáneo: las apuestas deportivas.

Un alto directivo de Fénix afirmó que, a pesar de las sospechas existentes, el Club no dispone de evidencia concreta para confirmar de manera definitiva que eso haya ocurrido. "No tenemos la prueba más allá de un resultado abultado, nosotros no estamos exentos de que nos pase el flagelo de las apuestas deportivas, algo que está a nivel mundial", dijo a colegas de Olé.

Aunque persisten interrogantes debido a la conducta inusual de los jugadores y la abultada diferencia en el marcador, la fuente indicó que, por ahora, el motivo de esta decisión se debe exclusivamente al bajo rendimiento en el campo. Asimismo, agregó: "La decisión se tomó inmediatamente después del partido, el mismo día de la derrota".

