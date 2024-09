Franco Armani dijo que se retira de la Selección Argentina

El entrenador optó por no convocar a El Pulpo y, de River Plate , incluyó únicamente al defensor Germán Pezzella , dejando fuera al lateral izquierdo Marcos Acuña en esta oportunidad.

Armani anunció su retiro de la selección Argentina

"Hablé con Scaloni, con Martín Tocalli que es el entrenador de arqueros, la realidad es que es un ciclo cumplido ya con la Selección, como lo manifesté cuando renové contrato, en la conferencia de prensa, la realidad es que se hace un poco difícil, llegar al Mundial, y también que hay chicos más jóvenes que quieren tener la posibilidad de poder estar en la Selección, fue una decisión por eso", expresó El Pulpo sobre su decisión de separarse de La Albiceleste.

Scaloni optó por no convocar a El Pulpo y, de River Plate, incluyó solo al defensor Germán Pezzella y a Marcos Acuña.

Y continuó diciendo en una conversación con el reportero de ESPN: "Comienza un nuevo proceso y hay chicos más jóvenes que merecen tener la oportunidad, estoy agradecido, me tocó vivir el mejor momento de la Selección porque ganamos todo y lo disfruté muchísimo porque fueron muchos años desde el 2018 cuando llegué a River que no paré entre Selección y River, poco descanso, pero lo disfruté muchísimo. Estoy agradecido por la Selección porque me brindaron respeto, cariño, un afecto grandísimo".

"Los voy a estar siguiendo, bancando siempre, a donde me toque estar. Me tocó vivir los mejores momentos con la Selección y me voy feliz", concluyó Armani al anunciar su retirada de la selección argentina, donde logró los trofeos más significativos.

El arquero se despide de la Selección tras haber jugado en 19 encuentros, incluyendo los Mundiales de 2018 y 2022 (donde estuvo en el banco de suplentes), Eliminatorias Sudamericanas, amistosos y las Copas Américas de 2019, 2021 y 2024 (también como suplente en las dos últimas). Recibió 18 goles y logró mantener su portería imbatida en ocho ocasiones.

Durante su tiempo en el equipo, consiguió cuatro títulos: el Mundial 2022, las Copas Américas de 2021 y 2024, y la Finalissima Conmebol - UEFA 2022.

