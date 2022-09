Franco Armani, ¿llega a jugar el Superclásico?

Armani salió en el entretiempo del partido por precaución. La lesión no sería grave pero se haría estudios este jueves.

River se lució anoche frente a Defensa y Justicia, despachándose con cuatro goles, frente a un rival que intentó aplicar su juego, pero la contundencia del equipo millonario echó por tierra sus intenciones. Sin embargo, no todo fue alegría para el equipo de Gallardo: Franco Armani, el arquero de River, tuvo que ser sustituido en el entretiempo por Ezequiel Centuriónl, al sufrir un traumatismo en la zona de la ingle en la primera parte, motivo por el cual decidieron preservarlo. Si bien han indicado que no es nada grave, este jueves se hará estudios médicos.

La jugada que acabó con esta lesión en el arquero tuvo lugar promediando el primer tiempo. Alanís desequilibró por la derecha, lanzó un centro punzante por abajo y Andrés Herrera lo cortó de forma providencial por el medio, pero chocó con el arquero y los dos terminaron golpeados a raíz de que el defensor venía a toda velocidad y no pudo detenerse. El arquero acabó tendido en el suelo después de ese momento y recibió atención médica, para luego terminar aunque sea los primeros 45 minutos.

No obstante, en el entretiempo las molestias persistieron en Armani y desde el cuerpo técnico -con el consejo de los médicos- decidieron que no saliera a jugar la segunda mitad, considerando que el partido estaba controlado y que no había necesidad de ponerlo en peligro por su estado físico.