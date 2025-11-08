Gallardo confirmó los concentrados de River para el Superclásico contra Boca

Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate, confirmó la lista de jugadores que se concentrarán para el Superclásico que se disputará este domingo a las 16:30 en La Bombonera, partido correspondiente a la 15ª fecha del Torneo Clausura 2025. Este encuentro no solo es clave para recuperar sensaciones tras semanas difíciles, sino que también es decisivo para la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores del próximo año.

River se encuentra actualmente tercero en la tabla anual, posición que otorgaría un lugar en el repechaje del torneo continental, por lo que el resultado del clásico tendrá un impacto directo en sus aspiraciones internacionales.

Franco Armani es el arquero confirmado y una fija en el arco del Millonario. Aunque hay incertidumbre sobre la línea defensiva, se perfilan algunos nombres para conformar un sistema que puede variar entre una línea de cinco o cuatro defensores.

Los defensores que tienen mayor probabilidad de estar en la alineación son Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña. En caso de optar por una línea de cinco, se sumaría otro defensor más para reforzar el fondo.

El Muñeco vive un duro presente en River.

Uno de los regresos más esperados es el de Enzo Pérez, quien estuvo fuera de las canchas por más de un mes. Si bien su titularidad aún no está confirmada, su experiencia y aporte en el mediocampo son valorados como un impulso importante para el equipo en un partido de tanta exigencia.

Para completar la mitad de la cancha, Gallardo baraja la presencia de Giuliano Galoppo y Santiago Lencina, quien podría reemplazar a Ignacio Fernández. En el sector ofensivo ya tienen lugar asegurado Juan Fernando Quintero y Maximiliano Salas, siendo este último dependiente del alta médica de Sebastián Driussi para definirse.

Formación probable para enfrentar a Boca

El posible titular de River para el Superclásico es:

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Riveroy Marcos Acuña; Enzo Pérez, Giuliano Galoppoy Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero y Maximiliano Salas.

Gallardo apostó a la experiencia y la juventud para controlar el mediocampo y aprovechar las bandas, en un clásico que presenta tantas expectativas como presión por el contexto del torneo y la historia del duelo frente a Boca.

Con esta nómina, River buscará cortar la racha negativa de las últimas semanas y reafirmarse en la pelea tanto por la supremacía local como por un lugar en la próxima Copa Libertadores.