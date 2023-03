El dirigente dijo que en la contratación del nuevo cuerpo técnico trabajó la Comisión Técnica del club y que ya se habló con un candidato. “Un técnico nos pidió que esperemos hasta hoy” , dijo Brajcich, pero no quiso dar el nombre del elegido.

Mario Gómez y Julio Cesar Falcioni son los nombres que más suenan para hacerse cargo del banco del Lobo. “La idea es no abrir más de una situación. Si hoy este técnico nos dice que no, avanzaremos con el segundo nombre”.

El titular del club del barrio Lujan, dijo que los candidatos son “técnicos de jerarquía”, pero admitió que es difícil que con el que se acuerde, llegue a dirigir el sábado ante Estudiantes, “pero si ya estará definido”, subrayó Juan Brajcich.

Juan Brajcich - Pte. de Gimnasia de Jujuy.jpg Juan Brajcich - Pte. de Gimnasia de Jujuy

La salida de Franco

“A mí la decisión me duele mucho, porque yo defendí en minoría este proyecto y me hago cargo de esa responsabilidad, pero el cuerpo técnico no encontró la estrategia, ni la táctica ni los resultados”, dijo Brajcich sobre la decisión de cortar el proyecto Franco.

Para el dirigente, todas las condiciones están dadas para hacer una buena campaña. “Los resultados eran una parte importante en el proyecto futbolístico”, y dijo que el objetivo es “ser competitivos y estar en los primeros puestos”.

Brajcich lamentó que esos malos resultados fueran generando “preocupaciones y otras cuestiones que vimos dentro del cuerpo técnico y algunos jugadores, cuestiones de vestuario”, y que la salida de Franco se decidió entre todos.

Franco.jpg La dirigencia de Gimnasia de Jujuy debe definir el reemplazante de Darío Franco.

“No podíamos perder mucho tiempo más. Necesitamos darle una vuelta de página para que no pasen más fechas”, subrayó el directivo y lamentó que en estos casos siempre paga el técnico porque “no podemos cambiar tantos jugadores”.

Bajo rendimiento individual

Para Brajcich “no hay un problema de caudillos en el plantel”, y destacó que los jugadores están en muy buenas condiciones generales. “No podemos perder la actitud ni el sentido de pertenencia. Después se puede ganar o perder, pero no puede volver a pasar no tener actitud, o que ganar o perder de lo mismo”, criticó.

Para Brajcich hay referentes en el plantel, “personalidades de mucha experiencia. Son buenas personas, pero hay que volver a concentrase e ir por los objetivos por cumplir”, y dijo que hoy charlarán con el plantel y le exigirán “que estén a la altura de las circunstancias y den lo mejor. Si ellos creen que el sábado dieron el 100%, nos equivocamos nosotros al traerlos. Si no, les pediremos más esfuerzo”.

Juan Brajcich - Pte. de Gimnasia Buscan al reemplazante de Darío Franco

Vuelta al trabajo

El plantel regresa a los entrenamientos tras el empate ante Brown de Adrogué pensando en el choque ante Estudiantes el sábado a las 17 con la conducción del Coordinador deportivo Daniel Ramasco. El ex volante ya fue interino meses atrás cuando se fue Cristian Molin y antes de la llegada de Franco.