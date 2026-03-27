Gimnasia de Jujuy visita a Chaco For Ever buscando volver al triunfo

Gimnasia de Jujuy tiene esta noche una riesgosa visita. Jugará con Chaco For Ever en el duelo Interzonal. El choque comenzará a las 22.10 con Álvaro Carranza como el árbitro principal , mientras que los asistentes serán Pascual Fernández y Martín Saccone.

Deportes. 95 años de Gimnasia de Jujuy: "Es una institución que está firme y fuerte"

Deportes. A 95 años de Gimnasia de Jujuy, Alejandro González afirmó: "Yo le di mi vida al Lobo"

El equipo de Hernán Pellerano necesita la victoria tras la dura derrota del sábado pasado ante Tristán Suarez por 3 a 0 , pero además busca sumar en condiciones de visitante ya que la otra salida de Jujuy también fue derrota ante Chacarita.

En estos cinco partidos, el Lobo logró hacerse fuerte en el estadio 23 de Agosto , cosechando tres victorias: 2 a 1 ante Midland, la victoria ante el siempre peligroso Quilmes 1 a 0 y la última 2 a 1 frente a Colegiales, puntos que lo dejan en el sexto lugar de la tabla.

Gimnasia de Jujuy visita a Chaco For Ever Gimnasia de Jujuy visita a Chaco For Ever

El equipo jujeño tendrá una baja significativa tras la expulsión de Nicolás Dematei. Su reemplazante saldría de dos opciones: Gonzalo Villarreal o Sebastián Sánchez. El técnico, teniendo en cuenta el último rendimiento, podría meter más cambios.

Los locales, en baja

Chaco For Ever atraviesa un inicio de torneo complejo. El conjunto chaqueño se encuentra penúltimo y necesita sumar para intentar salir de la zona baja. En sus últimos partidos, igualó 1 a 1 como local ante Godoy Cruz, pero antes había sufrido dos derrotas consecutivas: 3 a 2 frente a Deportivo Morón y 2 a 0 ante San Miguel.

Gimnasia de Jujuy visita a Chaco For Ever Gimnasia de Jujuy visita a Chaco For Ever

Último partido entre ambos

Si bien hay un largo historial entre el albiceleste y el aurinegro, el último encuentro se vivió en el estadio 23 de Agosto en Jujuy, con victoria de Gimnasia de Jujuy por 2 a 0, con goles de Francisco Molina y Gustavo Fernández.

Embed - Gimnasia (J) 2-0 Chaco For Ever | Primera Nacional | Fecha 27 (Zona B)

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia en el 23 de Agosto

Luego de estos dos partidos de visitante consecutivos, Gimnasia de Jujuy recién volverá a jugar ante su gente el domingo 5 de abril, cuando reciba a Patronato por la Fecha 8 de la Primera Nacional en el estadio 23 de Agosto.