viernes 27 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de marzo de 2026 - 07:04
Deportes.

Gimnasia de Jujuy visita a Chaco For Ever buscando volver al triunfo

Gimnasia de Jujuy enfrenta este viernes a Chaco For Ever por el Interzonal, por la fecha número 7 de la Primera Nacional.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gimnasiade Jujuy visita a Chaco For Ever&nbsp;

Gimnasia de Jujuy visita a Chaco For Ever 

Gimnasia de Jujuy tiene esta noche una riesgosa visita. Jugará con Chaco For Ever en el duelo Interzonal. El choque comenzará a las 22.10 con Álvaro Carranza como el árbitro principal, mientras que los asistentes serán Pascual Fernández y Martín Saccone.

Lee además
El Ale González recordó los gloriosos años con Gimnasia de Jujuy.
Deportes.

A 95 años de Gimnasia de Jujuy, Alejandro González afirmó: "Yo le di mi vida al Lobo"
Walter Morales, presidente de Gimnasia de Jujuy.
Deportes.

95 años de Gimnasia de Jujuy: "Es una institución que está firme y fuerte"

Cómo llega Gimnasia de Jujuy

En estos cinco partidos, el Lobo logró hacerse fuerte en el estadio 23 de Agosto, cosechando tres victorias: 2 a 1 ante Midland, la victoria ante el siempre peligroso Quilmes 1 a 0 y la última 2 a 1 frente a Colegiales, puntos que lo dejan en el sexto lugar de la tabla.

Gimnasia de Jujuy visita a Chaco For Ever
Gimnasia de Jujuy visita a Chaco For Ever

Gimnasia de Jujuy visita a Chaco For Ever

El equipo jujeño tendrá una baja significativa tras la expulsión de Nicolás Dematei. Su reemplazante saldría de dos opciones: Gonzalo Villarreal o Sebastián Sánchez. El técnico, teniendo en cuenta el último rendimiento, podría meter más cambios.

Los locales, en baja

Chaco For Ever atraviesa un inicio de torneo complejo. El conjunto chaqueño se encuentra penúltimo y necesita sumar para intentar salir de la zona baja. En sus últimos partidos, igualó 1 a 1 como local ante Godoy Cruz, pero antes había sufrido dos derrotas consecutivas: 3 a 2 frente a Deportivo Morón y 2 a 0 ante San Miguel.

Gimnasia de Jujuy visita a Chaco For Ever
Gimnasia de Jujuy visita a Chaco For Ever

Gimnasia de Jujuy visita a Chaco For Ever

Último partido entre ambos

Si bien hay un largo historial entre el albiceleste y el aurinegro, el último encuentro se vivió en el estadio 23 de Agosto en Jujuy, con victoria de Gimnasia de Jujuy por 2 a 0, con goles de Francisco Molina y Gustavo Fernández.

Embed - Gimnasia (J) 2-0 Chaco For Ever | Primera Nacional | Fecha 27 (Zona B)

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia en el 23 de Agosto

Luego de estos dos partidos de visitante consecutivos, Gimnasia de Jujuy recién volverá a jugar ante su gente el domingo 5 de abril, cuando reciba a Patronato por la Fecha 8 de la Primera Nacional en el estadio 23 de Agosto.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

A 95 años de Gimnasia de Jujuy, Alejandro González afirmó: "Yo le di mi vida al Lobo"

95 años de Gimnasia de Jujuy: "Es una institución que está firme y fuerte"

Gimnasia de Jujuy volverá a jugar en el Estadio 23 de Agosto recién en abril

Gimnasia de Jujuy jugará en un horario poco habitual ante Chaco For Ever

El Lobo busca volver a la victoria y el Polaco Menéndez apuesta por una cábala bien jujeña

Lo que se lee ahora
lo dimos todo por la celeste y blanca, dijo un ciclista jujeno tras competir en colombia video
Deportes.

"Lo dimos todo por la celeste y blanca", dijo un ciclista jujeño tras competir en Colombia

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Noelia Castillo. video
Mundo.

Murió por eutanasia Noelia Castillo, la española que quedó parapléjica tras una violación grupal

De vender 10 sándwiches por día a crecer con redes: la historia de un jujeño que no se rindió video
Historias.

De vender 10 sándwiches por día a crecer con redes: la historia de un jujeño que no se rindió

Bolivia - Argentina  
País.

El peso argentino rinde en Bolivia: cuánto te dan hoy por $1.000 en la frontera

Cuidado: así operan los falsos bancos que ya estafaron a una mujer en Jujuy
Jujuy.

Cuidado: así operan los falsos bancos que ya estafaron a una mujer en Jujuy

Brutal agresión en Plaza de Los Inmigrantes: un joven fue atacado por varias personas video
Policiales.

Brutal agresión en Plaza de Los Inmigrantes: un joven fue atacado por varias personas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel