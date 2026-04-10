viernes 10 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de abril de 2026 - 11:15
Liga Profesional

Gimnasia (Mendoza) visita a Platense por la fecha 14

La previa del choque de Platense ante Gimnasia (Mendoza), a disputarse en el estadio Ciudad de Vicente López el domingo 12 de abril desde las 15:00 (hora Argentina). El árbitro será Juan Loustau.

Platense vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Platense recibirá a Gimnasia (Mendoza), en el marco de la fecha 14 del Apertura, el próximo domingo 12 de abril a partir de las 15:00 (hora Argentina), en el estadio Ciudad de Vicente López.

Lee además
belgrano y aldosivi se miden por la fecha 14

Belgrano y Aldosivi se miden por la fecha 14
velez vs central cordoba (se): previa, horario y como llegan para la fecha 14 del apertura

Vélez vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

Así llegan Platense y Gimnasia (Mendoza)

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Platense en partidos del Apertura

Platense sacó un empate por 0 en su visita a Lanús. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha recibido 4 goles en su arco y ha marcado 1 tanto en el rival.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Apertura

Gimnasia (Mendoza) viene de derrotar a Vélez con un marcador 3 a 2. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 2 encuentros. Anotó 4 goles y le han convertido 5 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 30 de marzo, en Primera Fase del torneo Nacional 1983, y el marcador favoreció a Platense con un marcador de 4-2.

Juan Loustau será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 14: vs Gimnasia (Mendoza): 12 de abril - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Central Córdoba (SE): 20 de abril - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs San Lorenzo: 25 de abril - 14:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 14: vs Platense: 12 de abril - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Lanús: 20 de abril - 21:45 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Independiente Riv. (M): 26 de abril - 15:00 (hora Argentina)
Horario Platense y Gimnasia (Mendoza), según país
  • Argentina: 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Belgrano y Aldosivi se miden por la fecha 14

Vélez vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

Lanús vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

Racing Club y River Plate se encuentran en la fecha 14

Independiente se enfrentará a Boca Juniors por la fecha 14

Lo que se lee ahora
Jujuy Básquet vs Villa San Martín.
Deportes.

Jujuy Básquet perdió en Chaco y la serie se define en el estadio Federación

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Casa de Gobierno 
Jujuy.

Pagarán un bono extraordinario de $100.000 para estatales: quiénes lo cobran y cuándo

Un hombre murió atropellado en la ruta entre Perico y Palpalá: corte total video
Policiales.

Un hombre murió atropellado en la ruta entre Perico y Palpalá: corte total

Imagen ilustrativa
Salud.

Prohíben en Jujuy una leche chocolatada por posible contaminación con ratas

Evacuaron un avión en el aeropuerto de Jujuy por amenaza de bomba video
Perico.

Evacuaron un avión en el aeropuerto de Jujuy por "amenaza de bomba"

Amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: Dijo que iban a explotar todos, el relato de una pasajera video
Perico.

Amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: "Dijo que iban a explotar todos", el relato de una pasajera

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel