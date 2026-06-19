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19 de junio de 2026 - 09:48
Deportes.

Gonzalo Montiel trabajó diferenciado y podría salir del once titular ante Austria

El lateral de River no tiene una lesión, pero fue preservado por una sobrecarga y el DT evalúa darle su lugar a Nahuel Molina para el partido del lunes.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Montiel se entrenó diferenciado por una sobrecarga y podría perder el puesto con Molina.

Montiel se entrenó diferenciado por una sobrecarga y podría perder el puesto con Molina.

El lateral derecho Gonzalo Montiel trabajó de manera diferenciada este jueves durante la práctica de la Selección Argentina, ya que el cuerpo técnico optó por reducirle la exigencia física con el objetivo de prevenir una posible lesión. De todos modos, también corre el riesgo de perder la titularidad frente a Nahuel Molina de cara al duelo ante Austria.

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El jugador de River había formado parte del once inicial en el encuentro frente a Argelia, que finalizó con una contundente victoria 3-0 para el vigente campeón.

El defensor de River saldría del equipo titular para el choque del lunes con Austria.

No obstante, presenta una leve molestia muscular que le impidió trabajar con normalidad durante la jornada de entrenamiento.

Cuándo volvería a trabajar con normalidad Gonzalo Montiel

Si bien no sufrió ninguna lesión y todo apunta a que este viernes podría volver a entrenarse con normalidad junto al grupo, lo concreto es que el cuerpo técnico decidió ser cauteloso y disminuir la intensidad de su trabajo. Por ese motivo, el jugador de 29 años no se integró a las tareas junto al resto de sus compañeros.

El DT evalúa darle su lugar a Nahuel Molina para el partido del lunes.

De todos modos, durante la misma jornada la Selección Argentina recibió dos noticias positivas: Nicolás Tagliafico superó la lesión en el sóleo de la pierna izquierda y se perfila para sumar minutos frente a Austria el próximo lunes a las 14 en Dallas, al igual que Leandro Paredes, que ya se encuentra recuperado.

Montiel se entrenó diferenciado.

En relación con el estreno, Scaloni evalúa la posibilidad de realizar tres modificaciones en la formación inicial. Gonzalo Montiel, Thiago Almada y Lautaro Martínez aparecen como los principales nombres que podrían dejar el equipo, mientras que Nahuel Molina, Nicolás González y Julián Álvarez se perfilan como sus posibles reemplazantes. La decisión final se tomará en las próximas prácticas.

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