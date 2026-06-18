Lo filmaron mientras generaba un basural en Jujuy: cuáles serían las multas

Tiró basura en Jujuy y fue registrado por las cámaras

Un hombre fue filmado mientras arrojaba una gran cantidad de basura en la zona de los Valles, uno de los 14 puntos calientes donde más residuos se tiran a cielo abierto en Jujuy. Las imágenes muestran el momento en que baja de su vehículo y deja los desechos en el lugar.

Jujuy. Fuertes ráfagas de viento complican la jornada en La Quiaca y Abra Pampa

Jujuy. Terrenos sin desmalezar en San Salvador de Jujuy: analizan subir las multas

El hecho quedó registrado por las cámaras instaladas en la zona, que captaron la maniobra y permitieron advertir una práctica prohibida por la normativa ambiental vigente en la provincia.

En las imágenes se observa cómo el hombre desciende de su vehículo para arrojar una importante cantidad de basura en el sector.

Según confirmaron fuentes oficiales a TodoJujuy.com , el episodio ocurrió en la zona de los Valles, identificada como uno de los puntos donde con mayor frecuencia se registran basurales a cielo abierto.

Embed - Lo filmaron mientras generaba un basural en Jujuy

Qué dice la ley en Jujuy

La Ley Provincial N° 5063, conocida como Ley General de Medio Ambiente de la Provincia de Jujuy, prohíbe expresamente arrojar basura en las rutas de la provincia.

En su artículo 134°, la normativa establece la prohibición de arrojar residuos o basuras de cualquier especie y cantidad en la vía pública, rutas, caminos y sus márgenes, así como en ríos, arroyos y espacios verdes.

Multas y sanciones

La violación de esta normativa contempla multas y sanciones severas para quienes sean encontrados arrojando desechos en lugares no acondicionados.

Cada municipio establece el valor exacto de las multas mediante ordenanzas locales, que suelen actualizarse en Unidades Fijas vinculadas al precio del combustible.