Lo filmaron mientras generaba un basural en Jujuy: cuáles serían las multas

Un hombre fue filmado mientras arrojaba una gran cantidad de basura en la zona de los Valles, uno de los 14 puntos calientes donde más residuos se tiran a cielo abierto en Jujuy. Las imágenes muestran el momento en que baja de su vehículo y deja los desechos en el lugar.
Lo grabaron tirando basura
El hecho quedó registrado por las cámaras instaladas en la zona, que captaron la maniobra y permitieron advertir una práctica prohibida por la normativa ambiental vigente en la provincia.
En las imágenes se observa cómo el hombre desciende de su vehículo para arrojar una importante cantidad de basura en el sector.
Según confirmaron fuentes oficiales a TodoJujuy.com, el episodio ocurrió en la zona de los Valles, identificada como uno de los puntos donde con mayor frecuencia se registran basurales a cielo abierto.
Embed - Lo filmaron mientras generaba un basural en Jujuy
Qué dice la ley en Jujuy
La Ley Provincial N° 5063, conocida como Ley General de Medio Ambiente de la Provincia de Jujuy, prohíbe expresamente arrojar basura en las rutas de la provincia.
En su artículo 134°, la normativa establece la prohibición de arrojar residuos o basuras de cualquier especie y cantidad en la vía pública, rutas, caminos y sus márgenes, así como en ríos, arroyos y espacios verdes.
Multas y sanciones
La violación de esta normativa contempla multas y sanciones severas para quienes sean encontrados arrojando desechos en lugares no acondicionados.
Cada municipio establece el valor exacto de las multas mediante ordenanzas locales, que suelen actualizarse en Unidades Fijas vinculadas al precio del combustible.
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