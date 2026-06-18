Alfarcito también alienta a la Selección: la locura mundialista llegó a la Puna jujeña

La pasión por la Selección Argentina sigue recorriendo cada rincón del país y también se hizo sentir en San Francisco de Alfarcito, una pequeña localidad de la Puna jujeña donde los alumnos de primer ciclo protagonizaron una emotiva jornada de aliento al conjunto nacional.
Con banderas, cánticos y mucha alegría, los estudiantes expresaron su apoyo al equipo argentino, demostrando que el fervor por la camiseta celeste y blanca trasciende las grandes ciudades y llega hasta las comunidades más alejadas de la provincia.
Embed - ALFARCITO TAMBIÉN LATE POR LA SELECCIÓN ARGENTINA
Una actividad para compartir y disfrutar
La iniciativa fue acompañada por la profesora de Educación Física, Lorena Alzate, quien compartió junto a los niños una actividad cargada de entusiasmo, compañerismo y espíritu deportivo.
Durante la jornada, los alumnos participaron de distintas propuestas recreativas vinculadas al fútbol y aprovecharon la ocasión para enviar su aliento a los jugadores argentinos, en un ambiente de celebración y orgullo nacional.
Alfarcito, presente en cada apoyo a la Selección
San Francisco de Alfarcito se encuentra ubicado al sur del departamento Cochinoca, sobre la Ruta Provincial Nº 11, cerca de la Laguna de Guayatayoc y a aproximadamente 96 kilómetros al sur de Abra Pampa.
Desde este pintoresco poblado de la Puna jujeña, los más pequeños demostraron que la pasión por la Selección Argentina une a todo el país. Con su energía y entusiasmo, se sumaron a miles de argentinos que acompañan al equipo nacional en cada presentación, llevando el sentimiento albiceleste hasta el corazón mismo de la puna.
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