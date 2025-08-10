Güemes (SE) empató 1-1 contra Alvarado sobre el final del partido

En el estadio el Mundialista de Mar del Plata, Alvarado y Güemes (SE) sellaron un empate a 1 en el duelo por la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional

A los 42 minutos del segundo tiempo, Alvarado tomó la delantera gracias a un gol de Agustín Aleo. No obstante, Güemes (SE) logró igualar el marcador con un penalti convertido por Nicolás Monserrat en el minuto 52 de la misma etapa.

Agustín Aleo tuvo una gran actuación. El defensa de Alvarado fue importante al convertir 1 gol.

La presencia defensiva Nicolás Monserrat fue notable en el partido. El defensa de Güemes (SE) fue importante al convertir 1 gol.

El DT de Alvarado, Marcelo Vázquez, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Emmanuel Gómez Riga en el arco; Facundo Ardiles, Kevin Silva, Tomás Fernández y Cristian Gorgerino en la línea defensiva; Agustín Bolívar, Enzo Martínez, Juan Gobetto y Matías Mansilla en el medio; y Joaquín Susvielles y Marco Miori en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Pablo Martel salió con una disposición táctica 4-4-2 con Nahuel Pezzini bajo los tres palos; Walter Juárez, Nicolás Monserrat, Fernando González y Federico López en defensa; Lucas Chiozza, Nicolás Juárez, Santiago Sala y Maximiliano Álvarez en la mitad de cancha; y Mauro Albertengo y Tomás Federico en la delantera.

Carlos Córdoba fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Alvarado enfrentará de visitante a San Martín (T), mientras que Güemes (SE) jugará de local frente a All Boys.

Cambios en Alvarado

65' 2T - Salió Agustín Bolívar por Diego Becker

66' 2T - Salió Enzo Martínez por Agustín Aleo

74' 2T - Salieron Joaquín Susvielles por Tomás Bolzicco y Marco Miori por Thomas Amilivia

Amonestado en Alvarado:

51' 2T Matías Mansilla (Conducta antideportiva)

Expulsado en Alvarado:

50' 2T Marcelo Vázquez (Roja directa)

Cambios en Güemes (SE)

61' 2T - Salió Maximiliano Álvarez por David Veliz

72' 2T - Salió Santiago Sala por Pablo Palacios Alvarenga

84' 2T - Salió Lucas Chiozza por Milton Gerez

Amonestado en Güemes (SE):

20' 2T Walter Juárez (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

