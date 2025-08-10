domingo 10 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de agosto de 2025 - 17:14
B Nacional

Güemes (SE) empató 1-1 contra Alvarado sobre el final del partido

Todo lo que dejó el duelo entre Alvarado y Güemes (SE): resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Primera Nacional.

Alvarado vs Güemes (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)
Güemes (SE) empató 1-1 contra Alvarado sobre el final del partido
BsAs (DataFactory)

En el estadio el Mundialista de Mar del Plata, Alvarado y Güemes (SE) sellaron un empate a 1 en el duelo por la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional

Lee además
en vivo: gimnasia (mendoza) busca mantener la ventaja ante chaco for ever en la etapa complementaria

EN VIVO: Gimnasia (Mendoza) busca mantener la ventaja ante Chaco For Ever en la etapa complementaria
en vivo: empieza el partido entre estudiantes (ba) y def. de belgrano

EN VIVO: Empieza el partido entre Estudiantes (BA) y Def. de Belgrano

A los 42 minutos del segundo tiempo, Alvarado tomó la delantera gracias a un gol de Agustín Aleo. No obstante, Güemes (SE) logró igualar el marcador con un penalti convertido por Nicolás Monserrat en el minuto 52 de la misma etapa.

Agustín Aleo tuvo una gran actuación. El defensa de Alvarado fue importante al convertir 1 gol.

La presencia defensiva Nicolás Monserrat fue notable en el partido. El defensa de Güemes (SE) fue importante al convertir 1 gol.

El DT de Alvarado, Marcelo Vázquez, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Emmanuel Gómez Riga en el arco; Facundo Ardiles, Kevin Silva, Tomás Fernández y Cristian Gorgerino en la línea defensiva; Agustín Bolívar, Enzo Martínez, Juan Gobetto y Matías Mansilla en el medio; y Joaquín Susvielles y Marco Miori en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Pablo Martel salió con una disposición táctica 4-4-2 con Nahuel Pezzini bajo los tres palos; Walter Juárez, Nicolás Monserrat, Fernando González y Federico López en defensa; Lucas Chiozza, Nicolás Juárez, Santiago Sala y Maximiliano Álvarez en la mitad de cancha; y Mauro Albertengo y Tomás Federico en la delantera.

Carlos Córdoba fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Alvarado enfrentará de visitante a San Martín (T), mientras que Güemes (SE) jugará de local frente a All Boys.

Cambios en Alvarado
  • 65' 2T - Salió Agustín Bolívar por Diego Becker
  • 66' 2T - Salió Enzo Martínez por Agustín Aleo
  • 74' 2T - Salieron Joaquín Susvielles por Tomás Bolzicco y Marco Miori por Thomas Amilivia
Amonestado en Alvarado:
  • 51' 2T Matías Mansilla (Conducta antideportiva)

Expulsado en Alvarado:
  • 50' 2T Marcelo Vázquez (Roja directa)

Cambios en Güemes (SE)
  • 61' 2T - Salió Maximiliano Álvarez por David Veliz
  • 72' 2T - Salió Santiago Sala por Pablo Palacios Alvarenga
  • 84' 2T - Salió Lucas Chiozza por Milton Gerez
Amonestado en Güemes (SE):
  • 20' 2T Walter Juárez (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: Gimnasia (Mendoza) busca mantener la ventaja ante Chaco For Ever en la etapa complementaria

EN VIVO: Empieza el partido entre Estudiantes (BA) y Def. de Belgrano

EN VIVO: Ya juegan Gimnasia y Tiro y Los Andes en el estadio el Gigante del Norte

EN VIVO: Colón y Agropecuario Argentino llegan al segundo tiempo sin goles

Almirante Brown y Central Norte igualaron sin goles en el marcador

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy vs Mitre de Santiago del Estero video
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy vs Mitre de Santiago del Estero: horario, árbitro y tv

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Desarticulan caza ilegal de especies protegidas en El Acheral
Medio ambiente.

Desarticulan caza ilegal de especies protegidas en El Acheral

Murió un niño de dos años tras atragantarse con un caramelo en Neuquén ( foto de www.lmneuquen.com)
Tragedia.

Murió un niño de dos años tras atragantarse con un caramelo en Neuquén

Libertador: robó ropa en una feria y fue detenido al esconderse en una iglesia ( imagen ilustrativa)
Barrio Eva Perón.

Libertador: robó ropa en una feria y fue detenido al esconderse en una iglesia

Gimnasia de Jujuy vs Mitre de Santiago del Estero video
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy vs Mitre de Santiago del Estero: horario, árbitro y tv

Cortes de tránsito, horarios y distribución de hinchadas: domingo de Finde Estudiantil 2025
¡Atención!

Cortes de tránsito, horarios y distribución de hinchadas: domingo de Finde Estudiantil 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel