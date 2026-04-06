"Hay clubes que no cobran cuota y otros que no llegan": el panorama de la Liga Jujeña

La Liga Jujeña de Fútbol puso en marcha su temporada 2026 en un contexto atravesado por la situación económica del país. Su presidente, Daniel Fin , realizó un diagnóstico sobre la realidad que atraviesan los clubes y las diferencias que existen dentro del propio sistema.

“Hay clubes que son 100% sociales, que no cobran ningún tipo de cuota y cumplen un rol de contención, y hay otros que necesitan una cuota para subsistir”, explicó Fin en diálogo con TodoJujuy .

En ese sentido, remarcó que el fútbol no es ajeno a la crisis general: “El club repercute la realidad de la sociedad. Si hay una buena situación económica, los clubes se llenan de chicos. Hoy la situación es difícil, el día a día les cuesta un montón”.

Actualmente, la liga ya se encuentra en plena competencia en todas sus categorías. “Estamos en competencia, iniciamos nuestra competencia anual tanto en divisiones inferiores como infantiles y en la primera división, masculino y femenino”, señaló Fin.

Además, destacó avances institucionales importantes, como la regularización administrativa: “Se hizo la asamblea ordinaria y se aprobó el balance, que no es poco”.

Uno de los ejes de la gestión es la formación arbitral. Según explicó, se trata de un espacio que había dejado de funcionar y que ahora vuelve a ponerse en marcha. “La liga no tenía escuela de árbitros, había dejado de funcionar. El año pasado empezamos a ordenarlo y este año impulsamos nuevamente su creación”, detalló. El objetivo, explicó, es mejorar la calidad del juego y recuperar el respeto dentro de la competencia.

El crecimiento del fútbol femenino

Fin también puso el foco en el avance del fútbol femenino, que viene creciendo en distintos niveles. “La práctica del fútbol femenino ha crecido muchísimo. Hoy hay muchas niñas jugando en escuelitas y en los barrios, algo que hace cinco años era muy distinto”, destacó.

Sin embargo, advirtió que el desafío ahora es otro: “Hay mucha participación, pero hay que ver cómo canalizar ese crecimiento hacia el fútbol competitivo”.

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Competencia y desafíos a futuro

Por último, el presidente de la liga planteó la necesidad de jerarquizar el torneo local y fortalecer la competencia. “Tenemos que dar competencia de calidad, para que el jugador elija estar en la liga porque están los mejores”, sostuvo Fin.

En paralelo, también se analizan posibles cambios a nivel estructural en el fútbol del interior, en el marco de una reconfiguración del Consejo Federal. “Se anunció una reestructuración que implicaría cambios importantes y una mayor participación de las provincias”, explicó.